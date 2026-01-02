Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αφού εκείνος επιτέθηκε στον πολιτικά δραστήριο ηθοποιό για την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας μαζί με τη σύζυγό του, τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών, έγιναν επισήμως πολίτες της Γαλλίας, η οποία δυστυχώς βρίσκεται στη μέση ενός μεγάλου προβλήματος εγκληματικότητας λόγω του απολύτως φρικτού χειρισμού της στο μεταναστευτικό, παρόμοιου με αυτόν που είχαμε επί του Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (ο Τραμπ φιλοξενούσε χθες το βράδυ πρωτοχρονιάτικο γκαλά στο κλαμπ του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα). «Θυμάστε όταν ο Κλούνεϊ, μετά το πλέον διαβόητο ντιμπέιτ, εγκατέλειψε τον Τζο κατά τη διάρκεια ενός εράνου, μόνο και μόνο για να ταχθεί στη συνέχεια στο πλευρό μιας άλλης “λαμπρής” υποψήφιας, της Jamala(K!), η οποία τώρα παλεύει με τον χειρότερο κυβερνήτη της χώρας, μαζί με τους Τιμ Γουόλτς και Γκάβιν Νιούσκαμ, για το ποιος θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στη μελλοντική τους ήττα. Ο Κλούνεϊ πήρε περισσότερη δημοσιότητα από την πολιτική απ’ όση πήρε ποτέ από τις ελάχιστες και απολύτως μέτριες ταινίες του. Δεν ήταν καθόλου κινηματογραφικός αστέρας· ήταν απλώς ένας μέτριος τύπος που παραπονιόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Σε δήλωσή του την Πρωτοχρονιά που δημοσιεύθηκε στο The Hollywood Reporter, ο Κλούνεϊ απάντησε στην ανάρτηση του Τραμπ:

«Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο», είπε ο Κλούνεϊ. «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο (ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ)».

Ο Κλούνεϊ απέκτησε γαλλική υπηκοότητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με τον ηθοποιό να αναφέρει τη νομοθεσία της χώρας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ως έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο ίδιος και η σύζυγός του μεγαλώνουν εκεί τα παιδιά τους.

Εν μέσω της προώθησης της ταινίας «Jay Kelly» για τη σεζόν των βραβείων, ο Κλούνεϊ έχει εκφραστεί ανοιχτά για την τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στο CBS News, ένα ειδησεογραφικό δίκτυο για το οποίο έχει έντονες απόψεις λόγω των παραγωγών του «Good Night, and Good Luck». Ο Κλούνεϊ μόλις ολοκλήρωσε μια σειρά παραστάσεων στο Μπρόντγουεϊ, όπου υποδύθηκε τον θρυλικό δημοσιογράφο του CBS, Έντουαρντ Ρ. Μάροου, και στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει την ομώνυμη ταινία, στην οποία ενσάρκωσε επίσης τον πρώην πρόεδρο του CBS News, Φρεντ Φρίντλι.

«Η Μπάρι Γουάις διαλύει το CBS News αυτή τη στιγμή», είχε πει ο Κλούνεϊ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Ανησυχώ για τα κινηματογραφικά στούντιο; Φυσικά. Είναι η δουλειά μου. Αλλά η πρωταρχική μου αφοσίωση είναι στη χώρα μου. Ανησυχώ πολύ περισσότερο για το πώς ενημερωνόμαστε και πώς θα μπορέσουμε να διακρίνουμε την πραγματικότητα χωρίς έναν λειτουργικό Τύπο».

«Bonjour, κύριε Κλούνεϊ!», απάντησε η Γουάις. «Μεγάλη θαυμάστρια της δουλειάς σας. Απ’ ό,τι φαίνεται θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τη δική μας. Αυτή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση να επισκεφθείτε το CBS Broadcast Center, όπου περνάω τις γιορτές δουλεύοντας με τους συναδέλφους μου για την επανεκκίνηση του “Evening News”. Συντονιστείτε στις 5 Ιανουαρίου».

Διαβάστε επίσης:

Η Λιόνα Βαρθακούρη έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι στο πλευρό του πατέρα της

Στο πέρασμα της Ράφα η Αντζελίνα Τζολί, συνεχίζει να στηρίζει τους Παλαιστίνιους (Photos/Videos)

Τόμι Λι Τζόουνς: Μυστήριο γύρω από τα αίτια θανάτου της κόρης του – Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας