search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 20:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 18:14

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

02.01.2026 18:14
clooney_0201_1920-1080_new
credit: AP

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αφού εκείνος επιτέθηκε στον πολιτικά δραστήριο ηθοποιό για την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας μαζί με τη σύζυγό του, τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών, έγιναν επισήμως πολίτες της Γαλλίας, η οποία δυστυχώς βρίσκεται στη μέση ενός μεγάλου προβλήματος εγκληματικότητας λόγω του απολύτως φρικτού χειρισμού της στο μεταναστευτικό, παρόμοιου με αυτόν που είχαμε επί του Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (ο Τραμπ φιλοξενούσε χθες το βράδυ πρωτοχρονιάτικο γκαλά στο κλαμπ του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα). «Θυμάστε όταν ο Κλούνεϊ, μετά το πλέον διαβόητο ντιμπέιτ, εγκατέλειψε τον Τζο κατά τη διάρκεια ενός εράνου, μόνο και μόνο για να ταχθεί στη συνέχεια στο πλευρό μιας άλλης “λαμπρής” υποψήφιας, της Jamala(K!), η οποία τώρα παλεύει με τον χειρότερο κυβερνήτη της χώρας, μαζί με τους Τιμ Γουόλτς και Γκάβιν Νιούσκαμ, για το ποιος θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στη μελλοντική τους ήττα. Ο Κλούνεϊ πήρε περισσότερη δημοσιότητα από την πολιτική απ’ όση πήρε ποτέ από τις ελάχιστες και απολύτως μέτριες ταινίες του. Δεν ήταν καθόλου κινηματογραφικός αστέρας· ήταν απλώς ένας μέτριος τύπος που παραπονιόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Σε δήλωσή του την Πρωτοχρονιά που δημοσιεύθηκε στο The Hollywood Reporter, ο Κλούνεϊ απάντησε στην ανάρτηση του Τραμπ:

«Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο», είπε ο Κλούνεϊ. «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο (ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Κλούνεϊ απέκτησε γαλλική υπηκοότητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με τον ηθοποιό να αναφέρει τη νομοθεσία της χώρας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ως έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο ίδιος και η σύζυγός του μεγαλώνουν εκεί τα παιδιά τους.

Εν μέσω της προώθησης της ταινίας «Jay Kelly» για τη σεζόν των βραβείων, ο Κλούνεϊ έχει εκφραστεί ανοιχτά για την τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στο CBS News, ένα ειδησεογραφικό δίκτυο για το οποίο έχει έντονες απόψεις λόγω των παραγωγών του «Good Night, and Good Luck». Ο Κλούνεϊ μόλις ολοκλήρωσε μια σειρά παραστάσεων στο Μπρόντγουεϊ, όπου υποδύθηκε τον θρυλικό δημοσιογράφο του CBS, Έντουαρντ Ρ. Μάροου, και στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει την ομώνυμη ταινία, στην οποία ενσάρκωσε επίσης τον πρώην πρόεδρο του CBS News, Φρεντ Φρίντλι.

«Η Μπάρι Γουάις διαλύει το CBS News αυτή τη στιγμή», είχε πει ο Κλούνεϊ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Ανησυχώ για τα κινηματογραφικά στούντιο; Φυσικά. Είναι η δουλειά μου. Αλλά η πρωταρχική μου αφοσίωση είναι στη χώρα μου. Ανησυχώ πολύ περισσότερο για το πώς ενημερωνόμαστε και πώς θα μπορέσουμε να διακρίνουμε την πραγματικότητα χωρίς έναν λειτουργικό Τύπο».

«Bonjour, κύριε Κλούνεϊ!», απάντησε η Γουάις. «Μεγάλη θαυμάστρια της δουλειάς σας. Απ’ ό,τι φαίνεται θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τη δική μας. Αυτή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση να επισκεφθείτε το CBS Broadcast Center, όπου περνάω τις γιορτές δουλεύοντας με τους συναδέλφους μου για την επανεκκίνηση του “Evening News”. Συντονιστείτε στις 5 Ιανουαρίου».

Διαβάστε επίσης:

Η Λιόνα Βαρθακούρη έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι στο πλευρό του πατέρα της

Στο πέρασμα της Ράφα η Αντζελίνα Τζολί, συνεχίζει να στηρίζει τους Παλαιστίνιους (Photos/Videos)

Τόμι Λι Τζόουνς: Μυστήριο γύρω από τα αίτια θανάτου της κόρης του – Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας

pao_osfp_0201_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με το ελληνικό «clasico» Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου

kran-montana-1235
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

new-year-resolutions
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι μεγάλες αποφάσεις του 2026 και … η πραγματικότητα» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο του National Geographic

lamia-eksafanisi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας την Πρωτοχρονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 20:37
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας

pao_osfp_0201_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με το ελληνικό «clasico» Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου

kran-montana-1235
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

1 / 3