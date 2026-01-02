Τόμι Λι Τζόουνς: Μυστήριο γύρω από τα αίτια θανάτου της κόρης του – Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», η 34χρονη βρέθηκε στο πάτωμα του 14ου ορόφου του Fairmont San Francisco από πρόσωπο που διέμενε στο ξενοδοχείο, ο οποίος ειδοποίησε το προσωπικό, καθώς αρχικά θεώρησε ότι ήταν μεθυσμένη.

Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν ασθενοφόρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι δέχτηκε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 2:52 τα ξημερώματα, με τους διασώστες να επιχειρούν να την επαναφέρουν πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Chilling details emerge in mysterious death of Tommy Lee Jones's daughter as hotel guests 'thought she was drunk' before dark truth was revealed https://t.co/nNd2lUJvSy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 2, 2026

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, δεν υπάρχουν -μέχρι στιγμής- ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, όπως τραύματα στο σώμα, ενώ στον χώρο δεν βρέθηκαν ναρκωτικά ή σχετικά αντικείμενα.

Όπως αναφέρεται, οι Αρχές δεν έχουν διαπιστώσει ούτε ενδείξεις αυτοχειρίας. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν η Βικτόρια Τζόουνς διέμενε στο ξενοδοχείο, όπως και πώς βρέθηκε στον συγκεκριμένο όροφο.

Εκπρόσωπος από το αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο της 34χρονης να επικοινωνήσει με την υπηρεσία, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλεα Κλάφλεϊ, με την οποία ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996.

Είχε κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2002 με μικρό ρόλο στην ταινία «Men in Black II», ενώ ακολούθησαν συμμετοχές, μεταξύ άλλων, σε επεισόδιο της σειράς «One Tree Hill» και στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», την οποία είχε σκηνοθετήσει ο Τόμι Λι Τζόουνς.

Αν και δεν συνέχισε την καριέρα της στην υποκριτική ως ενήλικη, είχε εμφανιστεί κατά καιρούς στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις και κινηματογραφικές πρεμιέρες, μεταξύ των οποίων και το 2017 στο Λος Άντζελες και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο.

