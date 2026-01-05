Άριελ Κωνσταντινίδη: «Ο πρώην σύντροφός μου μού έκανε σαμποτάζ» (Video)

Για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση στα 54 της χρόνια μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφερόμενη στις επιπλοκές που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Μιλώντας για τη σχέση που είχε κατά το ξεκίνημα της διαδικασίας, η ηθοποιός υποστήριξε ότι ο πρώην σύντροφός της, τής έκανε «σαμποτάζ» καθώς επιχειρούσε να την αποσπάσει από αυτή της την επιθυμία και προσπάθεια.

«Νιώθω πλήρης. Ήθελα να ξαναβιώσω την εγκυμοσύνη, τη δημιουργία του νέου ανθρώπου. Κάπως το είχα αποκλείσει, κοντοστεκόμουν, γιατί ήθελα και το παραμύθι του “ξαναπαντρεύομαι”, ενώ ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν είναι εντάξει αυτό» είπε αρχικά μιλώντας στο Happy Day και πρόσθεσε:

«Είχα πει ότι δεν θα ήθελα, ακόμα κι αν ήμουν φουλ ερωτευμένη, να μας δένει το παιδί με έναν σύντροφο. Αν θέλει ένας σύντροφος να είναι πραγματικά κοντά μου, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το είχα δρομολογήσει πριν τον γνωρίσω. Έβλεπα όμως ότι μου έκανε σαμποτάζ, να με αποσπάσει από αυτό. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που χώρισα. Είχαμε αποφασίσει να γεννήσω φυσιολογικά, όμως η μικρή εμφάνισε βραδυκαρδία κι έτσι προχωρήσαμε σε καισαρική»

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Κότσιρας: Η δήλωση Μητσοτάκη μας βάζει σε περιπέτειες

Μίκι Ρουρκ: Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο σταρ των 80s (Video)

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)