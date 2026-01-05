search
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Ο πρώην σύντροφός μου μού έκανε σαμποτάζ» (Video)

ariel-konstantinidi-new

Για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση στα 54 της χρόνια μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφερόμενη στις επιπλοκές που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Μιλώντας για τη σχέση που είχε κατά το ξεκίνημα της διαδικασίας, η ηθοποιός υποστήριξε ότι ο πρώην σύντροφός της, τής έκανε «σαμποτάζ» καθώς επιχειρούσε να την αποσπάσει από αυτή της την επιθυμία και προσπάθεια.

«Νιώθω πλήρης. Ήθελα να ξαναβιώσω την εγκυμοσύνη, τη δημιουργία του νέου ανθρώπου. Κάπως το είχα αποκλείσει, κοντοστεκόμουν, γιατί ήθελα και το παραμύθι του “ξαναπαντρεύομαι”, ενώ ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν είναι εντάξει αυτό» είπε αρχικά μιλώντας στο Happy Day και πρόσθεσε:

«Είχα πει ότι δεν θα ήθελα, ακόμα κι αν ήμουν φουλ ερωτευμένη, να μας δένει το παιδί με έναν σύντροφο. Αν θέλει ένας σύντροφος να είναι πραγματικά κοντά μου, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το είχα δρομολογήσει πριν τον γνωρίσω. Έβλεπα όμως ότι μου έκανε σαμποτάζ, να με αποσπάσει από αυτό. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που χώρισα. Είχαμε αποφασίσει να γεννήσω φυσιολογικά, όμως η μικρή εμφάνισε βραδυκαρδία κι έτσι προχωρήσαμε σε καισαρική»

