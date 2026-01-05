Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

Για τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, τον οποίο χαρακτηρισε ως θρύλο μίλησε ο Good Job Nicky με αφορμή την πρόκρισή του στον εθνικό ημιτελικό της Eurovision 2026, επισημαίνοντας ότι σκοπός του είναι να τιμήσει τη χώρα, όπως έχει κάνει και ο πατέρας του μέσα από τη μουσική του πορεία.

Το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Sing for Greece» οι 28 καλλιτέχνες, που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Μεταξύ των φιναλίστ βρίσκεται και ο Good Job Nicky, ο οποίος συμμετέχει με το τραγούδι Dark side of the moon.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην οικογένειά του, εστιάζοντας στη σπουδαία μουσική διαδρομή του πατέρα του.

«Κουβαλάω τον θρύλο. Θέλω κι εγώ να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος. Δεν θα έλεγα ότι κουβαλάω βάρος, αλλά μια ωραία ευθύνη απέναντι στη μουσική και μου αρέσει αυτό»

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για το τραγούδι του και το νόημά του: «Το τραγούδι μιλά για τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Για έρωτες που θέλουν ταχύτητα. Αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια, δεν θέλει χρόνο, θέλει ταχύτητα. Πρέπει να πέσει με τα μούτρα».

Όσο για τα πρώτα πρόσωπα που ενημέρωσε όταν η ΕΡΤ του ανακοίνωσε την πρόκρισή του στους 28 φιναλίστ, ο Good Job Nicky ανέφερε: «Πρώτα πήρα τη μαμά, μετά τον αδερφό μου, τον Μιχαήλ».

