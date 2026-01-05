Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, τον οποίο χαρακτηρισε ως θρύλο μίλησε ο Good Job Nicky με αφορμή την πρόκρισή του στον εθνικό ημιτελικό της Eurovision 2026, επισημαίνοντας ότι σκοπός του είναι να τιμήσει τη χώρα, όπως έχει κάνει και ο πατέρας του μέσα από τη μουσική του πορεία.
Το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Sing for Greece» οι 28 καλλιτέχνες, που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Μεταξύ των φιναλίστ βρίσκεται και ο Good Job Nicky, ο οποίος συμμετέχει με το τραγούδι Dark side of the moon.
Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην οικογένειά του, εστιάζοντας στη σπουδαία μουσική διαδρομή του πατέρα του.
«Κουβαλάω τον θρύλο. Θέλω κι εγώ να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος. Δεν θα έλεγα ότι κουβαλάω βάρος, αλλά μια ωραία ευθύνη απέναντι στη μουσική και μου αρέσει αυτό»
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για το τραγούδι του και το νόημά του: «Το τραγούδι μιλά για τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Για έρωτες που θέλουν ταχύτητα. Αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια, δεν θέλει χρόνο, θέλει ταχύτητα. Πρέπει να πέσει με τα μούτρα».
Όσο για τα πρώτα πρόσωπα που ενημέρωσε όταν η ΕΡΤ του ανακοίνωσε την πρόκρισή του στους 28 φιναλίστ, ο Good Job Nicky ανέφερε: «Πρώτα πήρα τη μαμά, μετά τον αδερφό μου, τον Μιχαήλ».
Διαβάστε επίσης:
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Ο πρώην σύντροφός μου μού έκανε σαμποτάζ» (Video)
Γιάννης Κότσιρας: Η δήλωση Μητσοτάκη μας βάζει σε περιπέτειες
Μίκι Ρουρκ: Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο σταρ των 80s (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.