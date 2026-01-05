search
05.01.2026 11:25

Γιάννης Βογιατζής για τα 100ά γενέθλιά του – «Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση» (Video)

giannis-vogiatzis-new

Για την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και για τη στάση του απέναντι στον χρόνο μίλησε ο Γιάννης Βογιατζής ο οποίος λίγες ημέρες πριν, έκλεισε τα 100 του χρόνια στη ζωή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει την υποκριτική ως κάτι που του δίνει χαρά και όχι ως υποχρέωση.

«Τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί αν το σκέφτομαι, θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά».

Αναφερόμενος στην τηλεόραση και ειδικότερα στα σίριαλ, ο Γιάννης Βογιατζής εξήγησε ότι δεν τα παρακολουθεί, καθώς του φέρνουν στον νου τις πρώτες δοκιμασίες και τους αγώνες των νέων ηθοποιών.

«Τα σίριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός. Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά» επισήμανε.

«Προσπαθώ να μην νιώθω την ηλικία μου γιατί στεναχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν» είπε τέλος, αναφερόμενος στην ηλικία του.

