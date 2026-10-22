Βαλέρια Λάτσιου: Διέπρεψε με 43 πόντους στο IB – Η ανακοίνωση του σχολείου και η αντίδραση της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου

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Στο London School of Economics (LSE) εισήχθη η Βαλέρια Λάτσιου με την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο να εκφράζουν δημόσια την περηφάνια τους για το νέο της ξεκίνημα της κόρης τους.

Η 18χρονη ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο St. Catherine’s British School και συνεχίζει πλέον τις σπουδές της σε ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια διεθνώς, το London School of Economics and Political Science (LSE), στο Λονδίνο.

Η νεαρή απόφοιτη συγκέντρωσε 43 από τους 45 βαθμούς στο International Baccalaureate – IB, πετυχαίνοντας μια ιδιαίτερα υψηλή επίδοση, που της άνοιξε τον δρόμο για το βρετανικό πανεπιστήμιο, όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική.

Την επιτυχία της γνωστοποίησε το ίδιο το σχολείο της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία της, με ένα συγχαρητήριο μήνυμα.

Η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε κάτω από την ανάρτηση με emojis χειροκροτημάτων και κόκκινες καρδιές, ενώ και ο Γιάννης Λάτσιος και ο γιος του εξέφρασαν την περηφάνια τους με αντίστοιχα σύμβολα.

Στην ανάρτησή του, το St. Catherine’s British School αναφέρεται στη 18χρονη απόφοιτή του, υπογραμμίζοντας τόσο τη βαθμολογία της όσο και τα χαρακτηριστικά που επέδειξε κατά τη διάρκεια της μαθητικής της πορείας.

«Ένα εξαιρετικό επίτευγμα και ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξεκινά για τη Βαλέρια Λ., απόφοιτη της τάξης του 2026, η οποία συγκέντρωσε την εντυπωσιακή βαθμολογία των 43 μονάδων στο Διεθνές Απολυτήριο». Στη συνέχεια, επισημαίνεται: «Με έντονο ενδιαφέρον να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της, η Βαλέρια έκανε το επόμενο ακαδημαϊκό της βήμα στο φημισμένο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική. Η επιτυχία της Βαλέριας αποτελεί μια υπέροχη αντανάκλαση της αφοσίωσης, της περιέργειας και της αποφασιστικότητας που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής της στο St. Catherine’s, αλλά και πηγή έμπνευσης για τους μαθητές που κυνηγούν τις δικές τους φιλοδοξίες. Συγχαρητήρια, Βαλέρια! Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για τα επιτεύγματά σου και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία καθώς εξερευνάς νέες ιδέες, αγκαλιάζεις νέες ευκαιρίες και διαμορφώνεις το δικό σου λαμπρό μέλλον» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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