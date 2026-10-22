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22.10.2026 11:38

Χαβιέ Μπαρδέμ: Δανείζει τη φωνή του σε ντοκιμαντέρ για τον διευθυντή φωτογραφίας Νέστορ Αλμένδρος

22.10.2026 11:38
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Τη φωνή του στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του Νέστορ Αλμένδρος δανείζει ο Χαβιέ Μπαρδέμ, με τη συμμετοχή του στην παραγωγή που είναι αφιερωμένη στον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας.

Ο λόγος για το νέο ντοκιμαντέρ «Néstor», η παραγωγή του οποίου ξεκινά αυτή την εβδομάδα και το οποίο θα αναδείξει τη ζωή και το έργο του Αλμένδρος, ενός από τους σημαντικότερους διευθυντές φωτογραφίας του ισπανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Την αφήγηση αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος θα διαβάσει κείμενα που έγραψε ο ίδιος ο Νέστορ Αλμένδρος.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Αλμένδρος άφησε το αποτύπωμά του τόσο στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο όσο και σε σημαντικές παραγωγές του Χόλιγουντ. Ανάμεσα στις ταινίες στις οποίες εργάστηκε συγκαταλέγονται οι «Κράμερ εναντίον Κράμερ», «Η Γαλάζια Λίμνη» και «Μέρες Ευτυχίας» του Τέρενς Μάλικ, ενώ για την τελευταία τιμήθηκε, μάλιστα, με το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 1978 και αποτέλεσε τον πρώτο Ισπανό που απέσπασε το συγκεκριμένο βραβείο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους Ευρωπαίους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων Φρανσουά Τριφό, Ερίκ Ρομέρ και Ρόμπερτ Μπέντον.

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Λοράν Μπουζερό, γνωστός από τις ταινίες «Natalie Wood: What Remains Behind», «JAWS@50: The Definitive Inside Story» και «Faye». Το σενάριο έχουν αναλάβει ο Έστιβ Ριαμπάου και ο Τζόζεφ Μαρία Σιβίτ, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη διευθυντή φωτογραφίας.

Όπως αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας, «το “Néstor” τιμά τόσο τον καλλιτέχνη που συνέβαλε στον μετασχηματισμό της κινηματογραφικής αφήγησης όσο και τον άνθρωπο που υπερασπίστηκε την ελευθερία απέναντι στις καταπιέσεις της εποχής του».

Ο Νέστορ Αλμένδρος πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1992, σε ηλικία 61 ετών, από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS. Το «Néstor» αποτελεί ισπανοαμερικανική συμπαραγωγή, με τους Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα και Μάρκους Κιθ να συγκαταλέγονται στους παραγωγούς. Η ταινία υποστηρίζεται από το Ισπανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (ICAA) και την πλατφόρμα Movistar+.

Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν αρκετούς μήνες και θα πραγματοποιηθούν στη Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Κούβα, τοποθεσίες που συνδέονται με τη ζωή και την επαγγελματική διαδρομή του Αλμένδρος.

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