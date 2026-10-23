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23.10.2026 08:29

Ο Τομ Χανκς επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 14 χρόνια

23.10.2026 08:29
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Στη θεατρική σκηνή ετοιμάζεται να ανέβει και πάλι ο Τομ Χανκς, με τον 70χρονο ηθοποιό, που έχει τιμηθεί δύο φορές με Όσκαρ, να επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ το φθινόπωρο του 2027 με το «This World of Tomorrow», ένα νέο θεατρικό έργο που συνυπογράφει με τον Τζέιμς Γκλόσμαν.

Η παράσταση, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία κατά την περσινή παρουσίασή της σε θέατρο της Νέας Υόρκης, με όλα τα εισιτήρια να εξαντλούνται, θα έχει και πάλι πρωταγωνιστές τον Χανκς και τη βραβευμένη με Tony Κέλι Ο’Χάρα.

Τη σκηνοθεσία της ρομαντικής ιστορίας με θέμα το ταξίδι στον χρόνο θα αναλάβει ξανά ο βραβευμένος με Tony Κένι Λίον, ενώ η παράσταση θα παρουσιαστεί για αυστηρά περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων σε θέατρο του ομίλου Shubert, ενώ ούτε οι ακριβείς ημερομηνίες των παραστάσεων, ούτε τα υπόλοιπα μέλη του καστ, έχουν γίνει γνωστά.

Η παραγωγή σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Χανκς στο Μπρόντγουεϊ έπειτα από περισσότερα από 14 χρόνια. Το ντεμπούτο του είχε πραγματοποιηθεί το 2013, με το έργο «Lucky Guy» της Νόρα Έφρον, στο οποίο υποδύθηκε τον δημοσιογράφο και αρθρογράφο της Νέας Υόρκης Μάικ ΜακΆλαρι, ερμηνεία που του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Το «This World of Tomorrow» έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2025 στο Griffin Theater στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάστηκε για οκτώ εβδομάδες, με όλες τις παραστάσεις να είναι sold out.

Βασισμένο σε μια σειρά διηγημάτων από τη συλλογή «Uncommon Type» που εξέδωσε ο Χανκς το 2017, το έργο αφηγείται την ιστορία του Μπερτ Άλενμπερι, τον οποίο υποδύεται ο ίδιος.

Πρόκειται για έναν μοναχικό επιστήμονα που ζει στα τέλη του 21ου αιώνα και ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, στη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης του 1939, στο Κουίνς, αναζητώντας τον έρωτα. Εκεί γνωρίζει την Κάρμεν, την οποία υποδύεται η Ο’Χάρα, και ανάμεσά τους γεννιέται ένας έρωτας που εξερευνά τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης πέρα από τα όρια του χρόνου και των γενεών.

Για τον σκηνοθέτη Κένι Λίον, η μεταφορά της παράστασης στο Μπρόντγουεϊ αποτελεί μια ευκαιρία να επιστρέψει στην ιστορία μαζί με τους αρχικούς πρωταγωνιστές της. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που συνεχίζουμε τη δουλειά πάνω σε αυτό το εξαιρετικό νέο αμερικανικό θεατρικό έργο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

«Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το παρόν για να εξερευνήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την ιστορία αγάπης και ταξιδιού στον χρόνο, την οποία δημιούργησαν ο Γκλόσμαν και ο Χανκς. Πάνω απ’ όλα, ανυπομονώ να δοθεί σε ακόμη περισσότερους θεατές η ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη χημεία που έχουν πάνω στη σκηνή η Κέλι Ο’Χάρα και ο Τομ Χανκς», συμπλήρωσε.

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