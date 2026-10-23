Τάσος Κωστής: «Δεν έχω προτάσεις, αλλά δεν αισθάνομαι πικρία – Αυτοί χάνουν, όχι εγώ» (Video)

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Στην καλλιτεχνική του πορεία αναφέρθηκε ο Τάσος Κωστής, αποκαλύπτοντας ότι αν και δεν έχει κάποιες επαγγελματικές προτάσεις εδώ και αρκετό καιρό, ο ίδιος δηλώνει ανοιχτός σε μελλοντικές επαγγελματικές συζητήσεις.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν αισθάνεται πικρία για καθώς «εκείνοι είναι που χάνουν», ξεκαθαρίζοντας ότι όταν τον κάλεσαν για οντισιόν για επικείμενη συνεργασία, ο ίδιος αρνήθηκε να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

«Δεν έχω προτάσεις, δεν με στενοχωρεί αυτό. Δεν είναι η ώρα του, άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Μια φορά τελευταία που με φώναξαν, είπαν ότι ήθελαν να κάνουν οντισιόν. Είπα “χάρηκα για τη γνωριμία, ευχαριστώ πολύ, γεια σας”. Δεν αισθάνομαι πικρία, αυτοί χάνουν, όχι εγώ» τόνισε.

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