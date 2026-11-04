Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power»: Οι αιχμές για τον Έλον Μασκ και η απίθανη γνωριμία με τον Platon στο Νταβός (Photos/Video)

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Από την πρώτη του γνωριμία με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon στο Νταβός μέχρι τις επιφυλάξεις του για τον Έλον Μασκ και την τεχνητή νοημοσύνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον δημιουργό, την Τετάρτη (4/11/2026), στο Μουσείο Μπενάκη. Αφορμή αποτέλεσαν τα εγκαίνια της έκθεσης «People Power», με τον πρωθυπουργό να θέτει, μεταξύ άλλων, ερωτήματα για την πολιτική επιρροή του πλούτου, την προστασία της ανθρώπινης επικοινωνίας και τα όρια της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς, και ξεναγήθηκε στους χώρους της από τον ίδιο τον Πλάτωνα Αντωνίου (Platon) και τον επιστημονικό διευθυντή του μουσείου, Γιώργο Μαγγίνη.

Ακολούθησε συζήτηση του πρωθυπουργού με τον φωτογράφο, με επίκεντρο την τέχνη, τη φωτογραφία, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή της Ελλάδας, αλλά και τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες στους συγκεκριμένους τομείς.

Η γνωριμία στο Νταβός και ο «καλύτερος φωτογράφος πορτρέτων στον κόσμο»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εκδήλωσης ήταν η αφήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τον Platon, πριν από περίπου πέντε χρόνια, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

«Πρέπει να πω την ιστορία για το πώς γνωριστήκαμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προκαλώντας την άμεση, χιουμοριστική αντίδραση του φωτογράφου, ο οποίος απάντησε: «Όχι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε, ωστόσο, την αφήγησή του, αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Platon του συστήθηκε.

«Ήμουν στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Νομίζω ήταν πριν από πέντε χρόνια. Με πλησίασε, μου έδωσε την κάρτα του και μου λέει: “Είμαι ο Πλάτων, ο καλύτερος φωτογράφος πορτρέτων στον κόσμο”», διηγήθηκε.

Όπως εξήγησε, η αυτοπεποίθηση του φωτογράφου τού προκάλεσε την περιέργεια και αποφάσισε να διασταυρώσει όσα είχε ακούσει με τον προσωπικό του φωτογράφο, Δημήτρη Παπαμήτσο.

«Πήρα την κάρτα, τον ευχαρίστησα και στη συνέχεια έδωσα την κάρτα του στον προσωπικό μου φωτογράφο, τον Δημήτρη, και του λέω: “Μου είπε ότι είναι ο καλύτερος φωτογράφος πορτρέτων στον κόσμο”. Και μου απάντησε: “Ισχύει, είναι”», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Platon παραδέχθηκε αστειευόμενος ότι είχε υπερβάλει στην παρουσίαση των ικανοτήτων του, με σκοπό να εξασφαλίσει την ευκαιρία να φωτογραφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι επιφυλάξεις Μητσοτάκη για τον Έλον Μασκ και την τεχνητή νοημοσύνη

Η συζήτηση απέκτησε και πολιτική διάσταση, όταν ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, στους μηχανισμούς ελέγχου που απαιτούνται και στον ρόλο του Έλον Μασκ.

Για να περιγράψει την ανάγκη εποπτείας των νέων τεχνολογιών, χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός αεροπλάνου που εμφανίζει τεχνική βλάβη και παραμένει στο έδαφος μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Μέσα από αυτή την αναλογία επισήμανε ότι, ενώ υπάρχουν αυστηροί κανόνες ασφαλείας για άλλες τεχνολογικές εφαρμογές, η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με ταχύτητα που καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου.

«Ο άνθρωπος έχει φτάσει στο τελειότερο τεχνολογικό επίτευγμα, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν έχει κάποιον να την περιφρουρήσει και περιμένει από τον Έλον Μασκ να το κάνει. Θα το κάνει σωστά; Έχω τις αμφιβολίες μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός έθεσε επίσης ζήτημα ηθικής αναφορικά με τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών από πρόσωπα με τεράστια οικονομική ισχύ.

«Είναι ηθικό ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη να δίνει 440 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει μια προεκλογική εκστρατεία;», διερωτήθηκε.

Σχολιάζοντας την πολιτική επιρροή που μπορεί να ασκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, υπογράμμισε ότι «δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή όσο πλούσιος κι αν είσαι».

Οι «AI σύντροφοι» και οι αλλαγές στις ανθρώπινες σχέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πλέον την προσωπική ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί υπέρ της προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στάθηκε στην αυξανόμενη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης ως υποκατάστατων της ανθρώπινης συντροφιάς.

«Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν AI συντρόφους. Δεν τους παραπονιούνται, δεν τους λένε να πλένουν τα πιάτα, δεν ζητούν τίποτα», παρατήρησε, περιγράφοντας μια νέα πραγματικότητα στην οποία η τεχνολογία διεκδικεί ρόλο ακόμη και στις πιο προσωπικές πτυχές της καθημερινότητας.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη σχέση των ανθρώπων με τα κινητά τηλέφωνα και στη διαρκή ανάγκη καταγραφής όσων βιώνουν.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε την αντίφαση που δημιουργείται όταν η επιθυμία να αποτυπωθεί μια στιγμή καταλήγει να περιορίζει την ίδια την εμπειρία.

«Οι άνθρωποι πάνε σε ένα μέρος και βγάζουν φωτογραφία για να διατηρήσουν την εμπειρία, ωστόσο χάνουν την εμπειρία βγάζοντας τη φωτογραφία», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Platon εκτίμησε ότι μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια το πολυτιμότερο αγαθό θα είναι η ανθρώπινη σύνδεση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχείς τεχνολογικούς ρυθμούς.

Το κλίμα της συζήτησης έγινε πιο ανάλαφρο όταν ακούστηκε να χτυπά ένα κινητό τηλέφωνο. «Καλεί ο Έλον Μασκ», αστειεύτηκε ο φωτογράφος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι «σίγουρα δεν θα χρησιμοποιούσε αυτό το μέσο».

Ποιος είναι ο Platon – Από τα πορτρέτα ηγετών στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Πλάτων Αντωνίου, γνωστός διεθνώς ως Platon, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον χώρο της φωτογραφίας πορτρέτων.

Γεννήθηκε το 1968 στο Λονδίνο, από Έλληνα πατέρα και Αγγλίδα μητέρα, και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών Saint Martin’s και στο Βασιλικό Κολέγιο Τέχνης (Royal College of Art), προτού εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει φωτογραφίσει σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Μουαμάρ Καντάφι.

Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή έντυπα, όπως το Time και το The New Yorker, ενώ το ιδιαίτερο ύφος του έχει καταστήσει τα πορτρέτα του αναγνωρίσιμα παγκοσμίως.

Η τεχνική του βασίζεται κυρίως σε κοντινές λήψεις, συχνά ασπρόμαυρες, που αναδεικνύουν το βλέμμα, τις εκφράσεις και τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Πέρα από τη φωτογράφιση διάσημων προσωπικοτήτων, έχει αναπτύξει σημαντική δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδρύοντας τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Portfolio, με στόχο να φέρει στο προσκήνιο ιστορίες ανθρώπων που συχνά δεν βρίσκουν θέση στη δημόσια συζήτηση.

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται τα φωτογραφικά βιβλία «Power», «Platon’s Republic» και «Service», ενώ η συμμετοχή του στη σειρά ντοκιμαντέρ «Abstract» του Netflix συνέβαλε στην περαιτέρω διεθνή αναγνωρισιμότητά του.

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