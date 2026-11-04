Fed: Στον «πάγο» τα σχέδια Τραμπ για τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας

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Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αντικαθιστώντας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν διοριστεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν με πρόσωπα της επιλογής του, φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια. Σύμφωνα με το Axios, η επιδίωξη του Αμερικανού προέδρου να απομακρύνει ακόμη και αξιωματούχους των οποίων η θητεία δεν έχει ολοκληρωθεί κινδυνεύει πλέον να οδηγηθεί σε οριστικό αδιέξοδο.

Ακόμη και αν ο Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει τη διοικήτρια Λίζα Κουκ ή κάποιο από τα υπόλοιπα τρία μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από την περίοδο Μπάιντεν, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να τα αντικαταστήσει με πρόσωπα της αρεσκείας του.

Μια Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εμποδίσει την επικύρωση υποψηφίων που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας από τον Λευκό Οίκο, περιορίζοντας ουσιαστικά τα περιθώρια παρέμβασης του προέδρου στη σύνθεση της Fed.

Η υπόθεση Λίζα Κουκ και οι δικαστικές εμπλοκές

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η Λίζα Κουκ, την οποία ο Τραμπ επιχειρεί να απομακρύνει επικαλούμενος καταγγελίες για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Η θητεία της Κουκ στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτείνεται έως το 2038, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει την πρόωρη απομάκρυνσή της. Μέχρι στιγμής, η προσπάθεια αυτή έχει προσκρούσει σε δικαστικές αποφάσεις που εμποδίζουν την απόλυσή της.

Παρά τα νομικά εμπόδια, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει τη διεξαγωγή ακρόασης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες τον επόμενο μήνα.

Πάουελ, Μπαρ και Τζέφερσον: Οι θητείες που δυσκολεύουν τον Τραμπ

Πέρα από την περίπτωση της Κουκ, τρία ακόμη στελέχη της Fed διατηρούν τις θέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τις θητείες τους να εκτείνονται αρκετά χρόνια στο μέλλον.

Ο Τζερόμ Πάουελ, πρώην πρόεδρος της Fed, εξακολουθεί να συμμετέχει στο συμβούλιο ως διοικητής, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2028.

Ο Μάικλ Μπαρ, τον οποίο ο Τζο Μπάιντεν είχε επιλέξει για τη θέση του επικεφαλής της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, παραμένει επίσης διοικητής, με θητεία έως το 2032.

Αντίστοιχα, ο Φίλιπ Τζέφερσον αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία του ως αντιπρόεδρος της Fed τον Σεπτέμβριο του 2027, διατηρώντας όμως το δικαίωμα να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως διοικητής έως το 2036.

Η παραμονή και των τριών στελεχών μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων θητειών τους θα συνιστούσε αλλαγή σε σχέση με την πρακτική που επικρατούσε τις τελευταίες δεκαετίες.

Παραδοσιακά, οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed ανανεώνονταν με μεγαλύτερη συχνότητα, ιδίως όταν ολοκληρωνόταν η θητεία ενός αξιωματούχου στην προεδρία ή την αντιπροεδρία της κεντρικής τράπεζας.

Ωστόσο, η διαμορφούμενη πολιτική ισορροπία ενδέχεται να επηρεάσει και τις προσωπικές αποφάσεις των συγκεκριμένων στελεχών. Ο Πάουελ, ο Μπαρ και ο Τζέφερσον θα μπορούσαν να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της θητείας τους, εφόσον θεωρούν ότι η Γερουσία θα αποτρέψει τον διορισμό αντικαταστατών που δεν σέβονται τη θεσμική ανεξαρτησία της Fed.

Ο ρόλος της Ελίζαμπεθ Ουόρεν και η αντιπαράθεση για τον Γουόρς

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει η Ελίζαμπεθ Ουόρεν, η οποία προετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει κρίσιμη αρμοδιότητα στη διαδικασία έγκρισης των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, γεγονός που της επιτρέπει να ασκεί ουσιαστική επιρροή στις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης.

Η Ουόρεν έχει ήδη καταστήσει σαφή τη στάση της απέναντι στον Κέβιν Γουόρς, πρόεδρο της Fed, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «μαριονέτα» της κυβέρνησης Τραμπ, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία του.

Ενδεικτικό των αντιδράσεων στους κόλπους των Δημοκρατικών είναι ότι μόνο ένας γερουσιαστής του κόμματος, ο Τζον Φέτερμαν, ψήφισε υπέρ της επικύρωσης του διορισμού του Γουόρς.

Η στάση αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Τραμπ σε οποιαδήποτε νέα προσπάθεια αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, εφόσον η Γερουσία περάσει υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

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