Servicers: Αμετανόητοι μετά την κατακραυγή, υπερασπίζονται τη διάταξη για κατασχέσεις και δυσφορούν για καθυστερήσεις πλειστηριασμών

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Ούτε η κατακραυγή ούτε η απόσυρση του άρθρου 23 στάθηκαν αρκετές για να εγκαταλείψουν οι servicers την υπεράσπιση της διάταξης που θα διευκόλυνε τις κατασχέσεις. Οι εταιρείες διαχείρισης επανέρχονται υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται προηγούμενη δικαστική διαδικασία όταν ο δανειολήπτης έχει υπογράψει ρύθμιση. Παράλληλα, διαμαρτύρονται για τον χρόνο που μπορεί να κερδίσουν οι οφειλέτες πριν από έναν πλειστηριασμό, επειδή αυτός επηρεάζει τα επιχειρηματικά σχέδια των χαρτοφυλακίων.

Η τοποθέτηση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις είναι αποκαλυπτική. Πίσω από τις διαβεβαιώσεις περί κοινωνικού αντικτύπου και προστασίας των ευάλωτων, καταγράφονται συγκεκριμένες ενστάσεις: στην απομάκρυνση του εκτελεστού τίτλου, στις καθυστερήσεις των αναγκαστικών εκτελέσεων και στις κυρώσεις για τις ίδιες τις εταιρείες.

Το άρθρο 23 αποσύρθηκε στις 30 Οκτωβρίου, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων. Θα προσέδιδε στη διμερή σύμβαση ρύθμισης ισχύ εκτελεστού τίτλου, επιτρέποντας την αναγκαστική εκτέλεση χωρίς να απαιτείται προηγουμένως έκδοση διαταγής πληρωμής ή δικαστικής απόφασης.

Η Ένωση χαρακτηρίζει «σεβαστή» την απόσυρση και αμέσως μετά υπερασπίζεται όσα προκάλεσαν τις αντιδράσεις. Κατά την επιχειρηματολογία της, ο δανειολήπτης έχει αναγνωρίσει την οφειλή του, επομένως δεν υπάρχει καταρχήν λόγος να ακολουθήσει δικαστική διαδικασία για τη διαπίστωσή της.

Αυτό επιδιώκουν να διατηρήσουν στη συζήτηση: η υπογραφή μιας συμφωνίας αποπληρωμής να εξοπλίζει ταυτόχρονα τον πιστωτή με τίτλο αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο άνθρωπος που προσέρχεται για να ρυθμίσει το χρέος του θα υπέγραφε και το έγγραφο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εις βάρος του, χωρίς την πρόσθετη διαδικασία απόκτησης τίτλου.

Οι εταιρείες επικαλούνται το δικαίωμά του να προσφύγει δικαστικά. Πρόκειται, όμως, για μια δυνατότητα που απαιτεί από τον ήδη οικονομικά εξαντλημένο οφειλέτη να αναζητήσει χρήματα, νομική υποστήριξη και χρόνο για να αμυνθεί. Η διατήρηση του δικαιώματος προσφυγής δεν εξαφανίζει αυτή την ανισορροπία.

Ανάσα για το νοικοκυριό, πρόβλημα για το χαρτοφυλάκιο

Στο ζήτημα των πλειστηριασμών, η παρέμβαση γίνεται ακόμη σαφέστερη. Οι servicers προβλέπουν ότι η νέα διαδικασία διμερών ρυθμίσεων θα καθυστερήσει ήδη δρομολογημένες αναγκαστικές εκτελέσεις μέσα στο 2027. Την εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζουν αρνητική για τα επιχειρησιακά σχέδια του «Ηρακλή».

Για τον δανειολήπτη που βρίσκεται ένα βήμα πριν χάσει το σπίτι του, ο πρόσθετος χρόνος είναι πολύτιμος. Μπορεί να επιτρέψει μια νέα διαπραγμάτευση, την εξεύρεση βιώσιμης συμφωνίας και την αποτροπή της εκποίησης. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα εμφανίζεται στην ανακοίνωση ως επιβάρυνση του προγραμματισμού των εταιρειών.

Η Ένωση προσδιορίζει και την αιτία της δυσφορίας: οι στόχοι στις ρυθμίσεις έχουν επιτευχθεί ή υπερκαλυφθεί, αλλά οι ανακτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση παρουσιάζουν υστέρηση. Οι πλειστηριασμοί, επομένως, αντιμετωπίζονται ως κατηγορία εισπράξεων που πρέπει να καλύψει την απόσταση από τους στόχους.

Πίσω από αυτή τη λογιστική καταγραφή βρίσκονται κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και περιουσίες. Η προστασία τους δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά από το εάν καθυστερεί την είσπραξη ενός χαρτοφυλακίου.

Οι εταιρείες επικαλούνται ακόμη τις κρατικές εγγυήσεις του «Ηρακλή», υπενθυμίζοντας ότι το Δημόσιο εγγυάται τα senior ομόλογα των ενταγμένων τιτλοποιήσεων. Με αυτό το επιχείρημα συνδέουν τις ανακτήσεις με το συμφέρον των φορολογουμένων.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι εργάζονται κατ’ εντολή ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι κατέχουν τα δάνεια και καθορίζουν τις πιστωτικές πολιτικές. Η επίτευξη των ιδιωτικών επιχειρηματικών στόχων παρουσιάζεται έτσι και ως υπόθεση προστασίας του Δημοσίου.

Στην παρέμβαση δεν υπάρχει συγκεκριμένος υπολογισμός της επίδρασης των νέων διατάξεων στις κρατικές εγγυήσεις. Υπάρχει, όμως, σαφής προειδοποίηση για τις καθυστερήσεις στις εκτελέσεις. Το κόστος από την απώλεια μιας κατοικίας για την οικογένεια που διαμένει σε αυτήν δεν αποκτά αντίστοιχη θέση στην αποτίμηση.

Δύο μέτρα για τη δικαστική κρίση

Ανάλογη είναι η στάση απέναντι στις κυρώσεις. Οι servicers δηλώνουν ότι αποδέχονται την υποχρέωση ενημέρωσης των δανειοληπτών, αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις για προβλέψεις που, κατά τη δική τους ερμηνεία, επιτρέπουν παύση τοκοφορίας ή πίστωση πέντε δόσεων με απλό ισχυρισμό του οφειλέτη.

Ζητούν ιδιαίτερη προσοχή στις αυτόματες συνέπειες χωρίς δικαστική κρίση ή κρίση του επόπτη. Η αντίφαση είναι ευθεία: η προηγούμενη δικαστική διαδικασία θεωρείται περιττή όταν διευκολύνεται ο πιστωτής, αλλά η απουσία προηγούμενης κρίσης γίνεται ένσταση όταν οι συνέπειες αφορούν τις εταιρείες.

Για τα πρόστιμα ζητούν να λαμβάνεται υπόψη η γενική εικόνα του κλάδου και όχι «μεμονωμένες περιπτώσεις». Μια παράβαση, ωστόσο, δεν γίνεται λιγότερο σοβαρή επειδή αφορά έναν οφειλέτη. Ούτε η απώλεια δικαιωμάτων μιας οικογένειας συμψηφίζεται με καλύτερους συνολικούς δείκτες εξυπηρέτησης.

Η Ένωση προβάλλει ρυθμίσεις περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να παρουσιάζει αντίστοιχα στοιχεία για τη βιωσιμότητά τους και τις κατοικίες που διασώθηκαν. Αντιθέτως, επαναλαμβάνει τις αναφορές σε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οι προειδοποιήσεις για πιθανή κατάχρηση από οφειλέτες είναι αναλυτικές· η καταγραφή των νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώσουν και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους απουσιάζει.

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