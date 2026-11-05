Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Είσοδος στις επισκευές πλοίων LNG με έργο της Maran Gas και πιστοποίηση GTT

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Στην αγορά επισκευών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου εισέρχονται τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ολοκληρώνοντας τον δεξαμενισμό, τις επισκευές και την ειδική επιθεώρηση του «Maran Gas Amphipolis». Το πλοίο ανήκει στη Maran Gas Maritime του Ομίλου Αγγελικούση και, σύμφωνα με τα ναυπηγεία, είναι το πρώτο LNG carrier που επισκευάζεται στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση του έργου συνοδεύεται από την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων από τη γαλλική GTT — Gaztransport & Technigaz — ως «GTT Approved Repair Yard». Οι δύο εξελίξεις προσθέτουν μια νέα κατηγορία εργασιών στη δραστηριότητα του Σκαραμαγκά, με προοπτική διεκδίκησης πρόσθετων αναθέσεων στον στόλο μεταφοράς LNG.

Οι εργασίες στο «Maran Gas Amphipolis» περιλάμβαναν δεξαμενισμό, επισκευές και Special Survey, δηλαδή την ειδική επιθεώρηση του πλοίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αδρανοποίηση της δεξαμενής LNG με άζωτο.

Πρόκειται για πλοίο ελληνικής σημαίας, ναυπηγημένο το 2016, μήκους 295 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 113.037 GT, με νηογνώμονα τον ABS.

Η ανάθεση από τη Maran Gas αποτελεί το πρώτο έργο αναφοράς των ναυπηγείων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στη δυνατότητα να ακολουθήσουν νέες εργασίες, ώστε η ολοκλήρωση της πρώτης επισκευής να αποκτήσει συνέχεια και να διευρύνει το πελατολόγιο των εγκαταστάσεων.

Η πιστοποίηση και οι επόμενες αναθέσεις

Η έγκριση από τη GTT αποτελεί ξεχωριστό σκέλος της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Σκαραμαγκά. Σε συνδυασμό με την εμπειρία από το «Maran Gas Amphipolis», ενισχύει τη θέση των ναυπηγείων στην προσπάθεια προσέλκυσης αντίστοιχων έργων.

Για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, η συγκεκριμένη ανάθεση δείχνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και σε πλοία LNG, πέρα από τις κατηγορίες που παραδοσιακά εξυπηρετούνται στην εγχώρια αγορά. Η συνέχεια θα κριθεί από τις επόμενες συμβάσεις και τη διαμόρφωση σταθερής ροής αναθέσεων.

Στην ανακοίνωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά δεν προσδιορίζονται το οικονομικό ύψος και η διάρκεια του έργου ούτε γνωστοποιούνται πρόσθετες συμφωνίες για επισκευές LNG carriers

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