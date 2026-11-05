Ε9: Σβήνουν πρόσθετους φόρους για λάθη ακινήτων, αλλά οι επιστροφές παραμένουν υπό τους γενικούς περιορισμούς

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Διορθώσεις στην ακίνητη περιουσία χωρίς αναδρομικό λογαριασμό ΕΝΦΙΑ προβλέπει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 από το 2014 έως και το 2026. Η δυνατότητα συνδέεται με τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο, σύμφωνα με τον νεότερο προγραμματισμό, αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Η ρύθμιση έχει δύο διαφορετικές όψεις. Όσοι διορθώσουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει μεγαλύτερος φόρος θα απαλλαγούν από τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ προηγούμενων ετών, τους σχετικούς τόκους και τα πρόστιμα. Όσοι, όμως, διαπιστώσουν ότι πλήρωναν περισσότερο φόρο εξαιτίας λανθασμένων εγγραφών δεν αποκτούν αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής για όλη την περίοδο. Για αυτούς παραμένουν οι γενικοί κανόνες και οι περιορισμοί της παραγραφής.

Η διάκριση περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 51. Η ειδική απαλλαγή αφορά τις χρεωστικές δηλώσεις, εκείνες δηλαδή που θα δημιουργούσαν νέα φορολογική υποχρέωση μετά τη διόρθωση της περιουσιακής εικόνας.

Διορθώσεις χωρίς τον παλιό λογαριασμό

Με τη διάταξη, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2014–2026, δηλώνοντας τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους.

Το πρακτικό όφελος αφορά περιπτώσεις στις οποίες μια διόρθωση θα οδηγούσε κανονικά σε αναδρομικές χρεώσεις. Για παράδειγμα, ακίνητο που είχε δηλωθεί με μικρότερη επιφάνεια θα μπορεί να εμφανιστεί με τα σωστά τετραγωνικά, χωρίς ο ιδιοκτήτης να κληθεί να πληρώσει τον επιπλέον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα προηγούμενα χρόνια τα οποία καλύπτει η ρύθμιση.

Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται για λανθασμένες καταχωρίσεις στα εμπράγματα δικαιώματα, όπως η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία και η ψιλή κυριότητα, εφόσον η αποκατάστασή τους αυξάνει τον φόρο.

Η απαλλαγή συνδέεται με αυτές τις πρόσθετες επιβαρύνσεις. Δεν αποτελεί γενική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΕΝΦΙΑ ούτε κατάργηση του φόρου για τα συγκεκριμένα έτη.

Το αντάλλαγμα είναι η σωστή περιουσιακή εικόνα

Η δυνατότητα διορθώσεων εντάσσεται στην προετοιμασία του νέου Μητρώου. Το Δημόσιο επιδιώκει να συγκεντρώσει ορθά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία κάθε φορολογουμένου και δίνει κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αποκαταστήσουν παλιές ανακρίβειες χωρίς τον φόβο συσσωρευμένων χρεώσεων.

Στο ΜΙΔΑ θα εμφανίζονται στοιχεία για την ταυτότητα, την επιφάνεια και τα δικαιώματα επί των ακινήτων. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις πληροφορίες, να επιβεβαιώσουν όσες είναι σωστές και να διορθώσουν όσες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου: εάν ιδιοκατοικείται, εάν είναι μισθωμένο ή εάν έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Η διαδικασία, επομένως, θα αφορά τόσο τα χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας όσο και τον τρόπο αξιοποίησής της.

Για τους ιδιοκτήτες, το κρίσιμο σημείο θα είναι να εντοπίσουν εγκαίρως τις αποκλίσεις. Η ειδική μεταχείριση των διορθώσεων θα ισχύει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, το οποίο θα αρχίσει να υπολογίζεται με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Έως τον τέταρτο μήνα

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

Εφόσον το Μητρώο ανοίξει τον Δεκέμβριο του 2026, οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο έως το τέλος Απριλίου 2027. Η ημερομηνία αυτή, ωστόσο, εξαρτάται από το πότε θα τεθεί πράγματι σε λειτουργία η πλατφόρμα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει και δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Διαφορετικοί κανόνες για όσους πλήρωσαν περισσότερα

Η ευνοϊκή αντιμετώπιση των πρόσθετων χρεώσεων δεν επεκτείνεται με τον ίδιο τρόπο στις επιστροφές. Εάν η διόρθωση αποκαλύψει ότι ένας ιδιοκτήτης κατέβαλλε μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που αναλογούσε στην περιουσία του, η υπόθεσή του θα εξεταστεί με τις συνήθεις διατάξεις.

Δεν προβλέπεται, δηλαδή, αυτόματη επιστροφή των επιπλέον ποσών για όλα τα έτη από το 2014. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι προθεσμίες παραγραφής και οι διαδικασίες που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Έτσι, η ίδια διόρθωση στο Ε9 θα έχει διαφορετικές συνέπειες ανάλογα με το αποτέλεσμά της: ο πρόσθετος φόρος προηγούμενων ετών θα μπορεί να μην καταλογιστεί, αλλά ο φόρος που πληρώθηκε επιπλέον θα αναζητείται μέσα στα υφιστάμενα χρονικά και διαδικαστικά όρια.

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