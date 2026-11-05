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05.11.2026 07:42

Ιαπωνία: Θάνατος Αμερικανού πεζοναύτη σε άσκηση στην Οκινάουα

05.11.2026 07:42
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pixabay

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Μέλος του σώματος πεζοναυτών των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του σε συμβάν κατά τη διάρκεια άσκησης στην Οκινάουα, στη νότια Ιαπωνία, την Τρίτη, όπως ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της 3ης μεραρχίας.

 «Το συμβάν σημειώθηκε την 3η Νοεμβρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο Σεμπάστιαν Ριβέρα Απόντε, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του στρατιωτικού σε ατύχημα κατά τη διάρκεια γυμνασίων στο στρατόπεδο Σουάμπ.

Για την αιτία θανάτου «διενεργείται ακόμη έρευνα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανέφερε ακόμη ότι η ταυτότητα του θανόντα δεν θα δημοσιοποιηθεί προτού ενημερωθεί η οικογένεια, όπως ορίζει η προβλεπόμενη διαδικασία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 54.000 στρατιωτικούς στην Ιαπωνία, κυρίως στην Οκινάουα.

Η αμερικανική παρουσία χαρακτηρίζεται στοιχείο-κλειδί της αμυντικής πολιτικής της Ιαπωνίας, αλλά τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από αμερικανούς στρατιωτικούς αποτελούν πηγή εντάσεων ανάμεσα στα δυο κράτη, που έχουν στενή σχέση στο πεδίο της ασφάλειας.

Τον Οκτώβριο, Αμερικανός πεζοναύτης με βάση στην Οκινάουα συνελήφθη και κατόπιν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες καθώς είναι ύποπτος για τη δολοφονία γυναίκας. Η υπόθεση προκάλεσε αγανάκτηση.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 09:24
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