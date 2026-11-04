Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Μελάνια άφησε μόνο τον Τραμπ να βλέπει τα αποτελέσματα – Τουίταρε για την ειρήνη στην Ουκρανία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χωρίς τη Μελάνια Τραμπ στο πλευρό του παρακολούθησε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αποτελέσματα στις ενδιάμεσες εκλογές, στον Λευκό Οίκο, την ώρα που οι Ρεπουμπλικάνοι έχαναν τη μία μετά την άλλη τις έδρες στο Κογκρέσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πηγή του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι η Μελάνια Τραμπ δεν βρέθηκε στην Ανατολική Αίθουσα, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του παρακολουθούσαν τα εκλογικά αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ περιορίστηκε σε μία ανάρτηση στα social media για εκδήλωση που προγραμματίζεται την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο την εκεχειρία στην υπό ρωσικό έλεγχο ουκρανική πόλη Ολέσκι και στις γύρω περιοχές.

Εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα παραστούν στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Φουαγιέ, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διαμεσολαβητή για την εκεχειρία στο ουκρανικό Ολέσκι

Ειδικότερα, η Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει συνάντηση εκπροσώπων των δύο χωρών την Πέμπτη όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεών της για ανθρωπιστικά ζητήματα που συνδέονται με τον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Το γραφείο της ανακοίνωσε ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα φέρει «προσωπικά» σε επαφή τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, κάνοντας λόγο για «μία σημαντική στιγμή στην αμερικανική ιστορία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμβολή της είχε προηγηθεί και στην επίτευξη συμφωνίας για εξαήμερη εκεχειρία στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι, καθώς και στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων.

Η Μελάνια Τραμπ ενεπλάκη προσωπικά στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός αφού παρακολούθησε τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο και ενημερώθηκε για τις φρικτές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι στην περιοχή. Όπως διευκρίνισε, οι κάτοικοι που επιθυμούν να απομακρυνθούν θα λάβουν συντονισμένη υποστήριξη και μεταφορά στον προορισμό της επιλογής τους, είτε στη Ρωσία, είτε στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τις προσπάθειές της, δηλώνοντας ότι η σύζυγός του επικοινώνησε με αξιωματούχους και των δύο χωρών για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. «Αυτό που θέλει να κάνει είναι να σώσει παιδιά, αυτός είναι ο στόχος της. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται μαζί της, οπότε κάνει πολύ καλή δουλειά», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Σοκαριστική κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία: Χάκερ προγραμμάτισαν ψυκτικές μονάδες αίματος στους 110 βαθμούς Κελσίου

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Επανεκλογή και για τον Αλέξη Γιαννούλια στο Ιλινόι

Ο Ομπάμα καλεί σε δράση μετά τη νίκη των Δημοκρατικών – «Ο αμερικανικός λαός έστειλε σαφές μήνυμα»