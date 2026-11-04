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04.11.2026 10:28

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Επανεκλογή και για τον Αλέξη Γιαννούλια στο Ιλινόι

04.11.2026 10:28
alexi giannoulias

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Την επανεκλογή του στη θέση του υπουργού Εσωτερικών (Secretary of State) του Ιλινόι διασφάλισε ο Δημοκρατικός Αλέξης Γιαννούλιας (Alexi Giannoulias), ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός με τις ρίζες στα Σφακιά Χανίων, επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου του, Νταϊάν Χάρις, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Γιαννούλιας συγκέντρωσε 64,3% των ψήφων, έναντι 35,7% της αντιπάλου του, εξασφαλίζοντας μια νέα τετραετή θητεία στο αξίωμα που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2023. Η επανεκλογή του στη θέση του υπουργού Εσωτερικών δεν είναι η μόνη εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετέχει ο Γιαννούλιας.

Έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του Σικάγο, με τις εκλογές να είναι προγραμματισμένες για τις 23 Φεβρουαρίου 2027, υποψηφιότητα που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Ο ίδιος έχει συγκεντρώσει σημαντική οικονομική υποστήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία και συγκαταλέγεται στα πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στην κούρσα για τη διοίκηση της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο Γιαννούλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο από Έλληνες γονείς. Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, αγωνίστηκε επαγγελματικά στην Ελλάδα με τη φανέλα του Πανιωνίου, την περίοδο 1998-1999. Το 2006 εξελέγη πολιτειακός ταμίας του Ιλινόι, ενώ το 2010 διεκδίκησε χωρίς επιτυχία μια έδρα στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2022 εξελέγη Secretary of State, αξίωμα στο οποίο ανανέωσε πλέον τη θητεία του.

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