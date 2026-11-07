Basketgate: Ανοίγει ο φάκελος των «στημένων» σχολικών αγώνων – Στο μικροσκόπιο ιδιωτικά σχολεία, μάνατζερ και μόρια για τις Πανελλαδικές

Takeaways by to pontiki AI Το σκάνδαλο «Basketgate» επεκτείνεται πλέον και στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς διερευνώνται καταγγελίες για εικονική φοίτηση μαθητών-αθλητών και χειραγώγηση σχολικών αγώνων.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας υποστηρίζει ότι ορισμένα σχολεία προσέλκυαν ταλαντούχους αθλητές με υποσχέσεις για φοίτηση χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων, με στόχο την κατάκτηση τίτλων και την απόκτηση προνομιακής μοριοδότησης για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία ελέγχων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εξετάζοντας καταγγελίες για εικονικές διοργανώσεις και αθέμιτα πλεονεκτήματα που επηρεάζουν το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η ΟΙΕΛΕ προτείνει την αναμόρφωση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, σε όσα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποδειχθεί ότι ενεπλάκησαν στις εν λόγω παράνομες πρακτικές.

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Το σκάνδαλο Basketgate φαίνεται πως ανοίγει έναν πολύ μεγαλύτερο κύκλο ερευνών, που φτάνει πλέον από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέχρι τον σχολικό αθλητισμό και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη αποστείλει οδηγίες σε Περιφερειακές και τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελλόμενες πρακτικές εικονικής φοίτησης μαθητών-αθλητών, χειραγώγησης σχολικών αγώνων και εξασφάλισης προνομιακής μοριοδότησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πρόκειται για ισχυρισμούς που, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα αναδείξουν ένα σοβαρό πρόβλημα διαφάνειας και ισονομίας στην εκπαίδευση, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες υποψηφίους.

Η ΟΙΕΛΕ είχε καταγγείλει αρχικά ότι τουλάχιστον τέσσερα ιδιωτικά σχολεία, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, φέρονται να εμπλέκονται σε πρακτικές που συνδέονται με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που συγκέντρωσε από εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες, ορισμένα εκπαιδευτήρια προσέλκυαν ταλαντούχους νεαρούς αθλητές από ολόκληρη τη χώρα, υποσχόμενα ουσιαστικά φοίτηση χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων.

Στόχος φέρεται να ήταν η συγκρότηση ισχυρών σχολικών ομάδων που θα κατακτούσαν διακρίσεις σε πανελλήνιες ή διεθνείς διοργανώσεις. Οι διακρίσεις αυτές μπορούσαν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προσφέρουν πρόσθετη μοριοδότηση ή ειδικά ευεργετήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Ομοσπονδία περιγράφει επίσης συνεργασίες σχολείων με αθλητικούς συλλόγους, παράγοντες και μάνατζερ, οι οποίοι φέρονται να κατεύθυναν μαθητές προς συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια.

Οι καταγγελίες για εικονικές διοργανώσεις

Ακόμη σοβαρότερη είναι η καταγγελία ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο μπάσκετ. Κατά την ΟΙΕΛΕ, ομοσπονδίες λιγότερο δημοφιλών αθλημάτων φέρονται να οργάνωναν πανελλήνιες διοργανώσεις με εικονικές ομάδες, προκειμένου να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αθλητικές διακρίσεις και πρόσθετα μόρια.

Εάν αποδειχθεί ότι τέτοιες πρακτικές εφαρμόστηκαν, το ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ τη χειραγώγηση ενός αγώνα. Αγγίζει τον ίδιο τον μηχανισμό πρόσβασης στα πανεπιστήμια, καθώς θα μπορούσε να σημαίνει ότι ορισμένοι υποψήφιοι αποκτούσαν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μαθητών που συμμετείχαν κανονικά στις εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες ή να καταλογίζει ευθύνες σε συγκεκριμένα σχολεία και πρόσωπα.

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι – Η προειδοποίηση για «κουκούλωμα»

Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, το υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία ελέγχων. Το προεδρείο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε πρόσφατα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης, η δημιουργία δημόσιων αθλητικών σχολείων και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους αποδειχθεί ότι συμμετείχαν σε παράνομες πρακτικές. Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι έλαβε δέσμευση για εντατικούς ελέγχους, εκφράζει όμως σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά τους. «Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί κουκούλωμα», προειδοποιεί, ζητώντας πραγματική διερεύνηση και όχι προσχηματικές διαδικασίες.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν οι έλεγχοι θα περιοριστούν στην τυπική λειτουργία των σχολείων ή αν θα επεκταθούν στα απουσιολόγια, στις εγγραφές μαθητών-αθλητών, στα αποτελέσματα διοργανώσεων και στις διακρίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Η ΟΙΕΛΕ ζητά ακόμη και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από σχολεία, εφόσον αποδειχθεί η εμπλοκή τους, καθώς και πειθαρχικές κυρώσεις για εκπαιδευτικούς και διοικητικά στελέχη. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η κάθαρση στον αθλητισμό. Είναι η διασφάλιση ότι καμία θέση στο πανεπιστήμιο δεν καταλαμβάνεται μέσω εικονικών επιδόσεων, παραποιημένων στοιχείων ή οργανωμένων μηχανισμών συναλλαγής.

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