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25.09.2026 09:11

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Στο στόχαστρο εννέα διεθνείς αγορές για μεγαλύτερη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων

25.09.2026 09:11
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Σε εννέα αγορές του εξωτερικού, από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ έως την Ινδία και τη Νότια Κορέα, στρέφει το ενδιαφέρον της η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, επιδιώκοντας να διευρύνει την παρουσία των ελληνικών επώνυμων προϊόντων στο εξωτερικό.

Το εξαγωγικό πλάνο της Πρωτοβουλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του προεδρείου της με τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Εξωστρέφεια και την Οικονομική Διπλωματία, Χάρη Θεοχάρη.

Στις αγορές που έχουν τεθεί ψηλά στη σχετική ατζέντα περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, οι χώρες του Κόλπου, η Αργεντινή, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του εφοδιασμού πλοίων ως πρόσθετου καναλιού για την προώθηση ελληνικών προϊόντων.

Στη συζήτηση τέθηκαν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι διαθέσιμες επιδοτήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν ελληνικές επιχειρήσεις για τη διεθνοποίησή τους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2025-2030.

Εξετάστηκαν επίσης τρόποι στενότερου συντονισμού μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών, Enterprise Greece και ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση της παρουσίας και της πορείας των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Σκάλκος και εκπρόσωπος της Enterprise Greece. Από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος Άγις Πιστιόλας και ο αντιπρόεδρος Πλάτων Μαρλαφέκας.

Ο κ. Πιστιόλας στάθηκε στην ανάγκη πιο στοχευμένων δράσεων για τη βιώσιμη εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, ενώ ο Χάρης Θεοχάρης έδωσε έμφαση στη δυνατότητα ενίσχυσης των εξαγωγών μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

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