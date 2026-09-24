Ελληνικός Χρυσός και Eduact επεκτείνουν τις εκπαιδευτικές δράσεις τους για τους νέους στη Χαλκιδική

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Σε νέα φάση περνά η συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός με την Eduact στον Δήμο Αριστοτέλη, με την προσθήκη ενός ακόμη εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται αυτή τη φορά σε εφήβους και εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την τεχνολογία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ορίζοντες – Ορίζω το Μέλλον μου», το οποίο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 έως 17 ετών και έρχεται να προστεθεί στις δράσεις που ήδη υλοποιούν οι δύο πλευρές στη Χαλκιδική.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια STEM, τεχνολογίας, προγραμματισμού και ρομποτικής, αλλά και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν διαφορετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και, παράλληλα, να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη βιομηχανική ρομποτική. Προβλέπονται 20 σχετικά εργαστήρια, ενώ θα δημιουργηθεί ομάδα FIRST Tech Challenge, η οποία θα προετοιμαστεί για συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του 2027 στη Θεσσαλονίκη.

Από τους «Μικρούς Επιστήμονες» στις υποτροφίες

Η συνεργασία Ελληνικός Χρυσός και Eduact ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία και έχει σταδιακά διευρυνθεί.

Για ένατη συνεχή χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα «Μικροί Επιστήμονες στον Δήμο Αριστοτέλη», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών. Φέτος προβλέπονται 20 εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ για τέταρτη χρονιά συνεχίζονται τα εργαστήρια κώδικα, με τη δημιουργία και νέων τμημάτων για αρχάριους.

Παράλληλα, δύο ομάδες μαθητών θα προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στο FIRST LEGO League στη Θεσσαλονίκη, ενώ προγραμματίζονται και δύο Φεστιβάλ Ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το πρόγραμμα υποτροφιών «Αριστεύω», μέσω του οποίου η Ελληνικός Χρυσός παρέχει στήριξη σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιοχή που έχουν διακριθεί στις σπουδές τους.

Η Υπεύθυνη Έργων ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός, Ειρήνη Στρίκου, σημείωσε ότι η συνεργασία ξεκίνησε από τη χορηγία σε μία τοπική ομάδα παιδιών για τη συμμετοχή της στο FIRST LEGO League το 2016 και, στη συνέχεια, εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Eduact, Κώστας Βασιλείου, έδωσε έμφαση στην πρόσβαση των παιδιών της περιοχής σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός, συνολικού ύψους 80 εκατ. δολαρίων σε βάθος 20ετίας, στο οποίο η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια, καθώς και δωρεές εκπαιδευτικού εξοπλισμού και σχολικών βιβλιοθηκών.

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