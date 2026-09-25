search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 09:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 09:41

Η Γρατσία… μαζεύει το «θα φύγω από τη χώρα» της Καρυστιανού

25.09.2026 09:41
GRATSIA_KARYSTIANOU

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μεγάλη εντύπωση και ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η ατάκα της Μαρίας Καρυστιανού στο Mega, ότι «αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα;».

Μάλιστα, οι αντιδράσεις ήταν τόσες και τέτοιες που η Μαρία Γρατσία, η στενή συνεργάτιδα της Μ. Καρυστιανού στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επιχείρησε να αμβλύνει κάπως τις εντυπώσεις από την ατάκα αυτή, λέγοντας ότι «νομίζω ότι το είπε χαριτολογώντας» και προσθέτοντας ότι «είναι τόσο μαχητική και επίμονη και συνεπής στον στόχο, που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα». «Αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει, και είμαι σίγουρη ότι το αντελήφθησαν όλοι, είναι ότι με τόσα σκάνδαλα, με τόσες παθογένειες που ταλαιπωρούν και τη χώρα και τους πολίτες, θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει επιτέλους αντίδραση», υπογράμμισε η Μ. Γρατσία.

Μεταξύ μας, πάντως, δεν μαζεύεται εύκολα το πράμα…

Διαβάστε επίσης

Η – επιεικώς – περίεργη αναφορά Νετανιάχου στον Μαρκ Τουέιν και η Ιστορία

Επιστρέφει στο Τορόντο το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, ανακοίνωσε η Ζαχαράκη

Βουλευτής ΝΔ καλεί όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ – «Δεν έχει μειωθεί η κίνηση, άρα η οικονομία αντέχει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
endooikogeneiaki_via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πρώην αστυνομικός ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του – Τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, της έσπασε το δάχτυλο

ireland
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιρλανδία–Ισραήλ: Το ματς του Nations League που μετατράπηκε σε πολιτική μάχη – Πιέσεις για μποϊκοτάζ, αλλά υπό την απειλή κυρώσεων οι Ιρλανδοί θα αγωνιστούν

plaka ekriski new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους από έκρηξη – Aπεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός – Χρυσοχοΐδης: «Δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια»

theageneio-thessaloniki-2
ΥΓΕΙΑ

Θεαγένειο: Πρωτοποριακή διεθνής κλινική μελέτη για το πολλαπλούν μυέλωμα- Τα πρώτα θετικά ευρήματα

GRATSIA_KARYSTIANOU
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γρατσία… μαζεύει το «θα φύγω από τη χώρα» της Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πάρτι στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή ετοιμάζουν θαυμαστές του στην Πάτρα

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 09:55
endooikogeneiaki_via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πρώην αστυνομικός ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του – Τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, της έσπασε το δάχτυλο

ireland
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιρλανδία–Ισραήλ: Το ματς του Nations League που μετατράπηκε σε πολιτική μάχη – Πιέσεις για μποϊκοτάζ, αλλά υπό την απειλή κυρώσεων οι Ιρλανδοί θα αγωνιστούν

plaka ekriski new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους από έκρηξη – Aπεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός – Χρυσοχοΐδης: «Δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια»

1 / 3