Η Γρατσία… μαζεύει το «θα φύγω από τη χώρα» της Καρυστιανού

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Μεγάλη εντύπωση και ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η ατάκα της Μαρίας Καρυστιανού στο Mega, ότι «αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα;».

Μάλιστα, οι αντιδράσεις ήταν τόσες και τέτοιες που η Μαρία Γρατσία, η στενή συνεργάτιδα της Μ. Καρυστιανού στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επιχείρησε να αμβλύνει κάπως τις εντυπώσεις από την ατάκα αυτή, λέγοντας ότι «νομίζω ότι το είπε χαριτολογώντας» και προσθέτοντας ότι «είναι τόσο μαχητική και επίμονη και συνεπής στον στόχο, που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα». «Αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει, και είμαι σίγουρη ότι το αντελήφθησαν όλοι, είναι ότι με τόσα σκάνδαλα, με τόσες παθογένειες που ταλαιπωρούν και τη χώρα και τους πολίτες, θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει επιτέλους αντίδραση», υπογράμμισε η Μ. Γρατσία.

Μεταξύ μας, πάντως, δεν μαζεύεται εύκολα το πράμα…

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