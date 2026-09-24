Επιστρέφει στο Τορόντο το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, ανακοίνωσε η Ζαχαράκη

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Η επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη στον Καναδά, με αφορμή την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αποστόλου, συνοδεύτηκε από μια συγκεκριμένη απόφαση για την ελληνική εκπαίδευση της Ομογένειας: επαναλειτουργεί το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο Τορόντο.
Η υπουργός Παιδείας είπε ότι «η καρδιά της Ομογένειας χτυπά εκεί όπου βρίσκονται η Εκκλησία και το σχολείο». Η επαναλειτουργία του Γραφείου έχει ήδη προβλεφθεί στην προκήρυξη των θέσεων των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, δίνοντας πρακτική συνέχεια στην ανακοίνωση. Μετά τις επισκέψεις της σε σχολεία και κοινότητες και τις συναντήσεις της με εκπαιδευτικούς, η Ζαχαράκη αφήνει στον Καναδά και μια εκκρεμότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε τροχιά υλοποίησης.
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