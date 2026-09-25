Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: «Αρχές Αυγούστου έπαθα ένα σοκ και από τότε έκλεισε η φωνή μου» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της, το τελευταίο διάστημα, μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Όπως εξήγησε η σεφ, πρόκειται για ένα θέμα με την φωνή της που προέκυψε έπειτα από ένα σοκ που υπέστη η ίδια.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη στις αρχές του Αυγούστου και, όπως αποκάλυψε, την επηρέασε έντονα και έκτοτε, η χροιά της φωνής της άλλαξε.

«Είναι σέξι κι όποιος αντέξει! Θα κάνουμε μαγείρεμα ASMR» είπε αρχικά, με χιούμορ.

«Έχω ένα θέμα. Αρχές Αυγούστου έπαθα ένα σοκ. Με το σοκ αυτό έκλεισε η φωνή μου. Άλλες φορές βγάζω ψυχοσωματικά στα χέρια μου, στα πόδια μου. Δεν είναι από κρύωμα, μακάρι να ήταν, θα μου είχε περάσει. Θα περάσει σιγά σιγά, όλα περνάνε» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Η Μαριάνα Κατσιμίχα ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» του Μαζωνάκη και αποθεώνεται – «Μπράβο σου που τον τίμησες» (Video)

Σταύρος Φλώρος: «Δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα» – Οι αιχμές για την παραγωγή του Survivor

Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο ΟΑΚΑ λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία (Video)



