Δούρου: Τι γνωρίζει η κυβέρνηση για τις διαπραγματεύσεις και τι διακυβεύεται για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά;

Takeaways by to pontiki AI Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά.

Οι βουλευτές ερωτούν εάν η κυβέρνηση προωθεί συμφωνία που μετατρέπει τα ιστορικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Μονής σε απλή ανοχή χρήσης.

Παράλληλα, ζητούν ενημέρωση για τον έλεγχο του πλούσιου σε μεταλλεύματα και σπάνιες γαίες υπεδάφους που περιβάλλει τη Μονή.

Επιπλέον, οι βουλευτές αναζητούν πληροφορίες για τον ρόλο Αμερικανών αξιωματούχων στις διαπραγματεύσεις και για τη διασφάλιση της προστασίας του μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Σινά, σε σχέση και με το πλούσιο υπέδαφος γύρω της, ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εξωτερικών, βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με πρωτοβουλία της προέδρου της ΚΟ του κόμματος, Ρένας Δούρου.

Στην ερώτηση, με θέμα: «για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά σε σχέση και με το πλούσιο σε χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο και σε στρατηγικής σημασίας σπάνιες γαίες υπέδαφος γύρω της», ρωτούν εάν προωθείται “λύση “ιστορικής σημασίας” για διατήρηση λειτουργίας της Μονής Σινά με την μετατροπή ιστορικού ιδιοκτησιακού δικαιώματος σε απλή ανοχή χρήσης στο πλαίσιο μιας ετεροβαρούς συμφωνίας.

Όπως αναφέρουν, «καθώς πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα σχετικά με την επικείμενη επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας για το μέλλον της Μονής, πολλαπλασιάζονται και τα ερωτήματα σχετικά με την αφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης καθώς ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει λέξη για το θέμα στο τέλος της άτυπης συνάντησης, κατά τις κοινές δηλώσεις των Σίσι, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν…

“Το Ελληνικό ΥΠΕΞ γνωρίζει το περιεχόμενο της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας για την κυριότητα;” “Ποιος θα έχει τα δικαιώματα πάνω στη γη και ποιος τον έλεγχο του υπεδάφους;”» ρωτούν χαρακτηριστικά.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν επίσης, ενημέρωση από την κυβέρνηση «σχετικά με το αν οι εξελίξεις περί “διπλού καθεστώτος κυριότητας” της Μονής, διασφαλίζουν τα δικαιώματα της αυτόνομης Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Όρους Σινά. Αν προστατεύουν και αναγνωρίζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κι εκείνο ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO».

Ζητούν επίσης από την κυβέρνηση να ενημερώσει σχετικά με τον ρόλο και το ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις των Μάικλ Ρήγας, Ελληνοαμερικανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιου για τη Διαχείριση και τους Πόρους και Μασάντ Μπούλος, ανώτερου συμβούλου του προέδρου Τραμπ.

Θέτουν επίσης το ερώτημα αν γνωρίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ σε τι ακριβώς συνίσταται το “ενδιαφέρον” αυτό των δύο Αμερικανών αξιωματούχων και σε τι μεταφράζεται εν γένει το “ενδιαφέρον” της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ με δεδομένο ότι σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και γεωλογικές μελέτες, το υπέδαφος γύρω από το Νότιο Σινά είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο καθώς και σε στρατηγικής σημασίας σπάνιες γαίες – κάτι που γνωρίζουν εδώ και πάνω από 40 χρόνια οι αιγυπτιακές αρχές.

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