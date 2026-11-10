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10.11.2026 09:46

Τηλεθέαση μασίφ για το «The Voice» το Σαββατοκύριακο (7-8/11)

10.11.2026 09:46
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Σπάνιο φαινόμενο πια η τηλεθέαση με διψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του ποσοστού της και από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα μόνον το «The Voice»- ίσως και το «Σόι σου» με κάποια επεισόδια- μπορεί να καταφέρει επίδοση τουλάχιστον 10%.

Αυτό συνέβη μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο. Κάθε μία από τις δύο μεταδόσεις του μουσικού σόου, έφερε στον ΣΚΑΪ πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές.

Σταθερά δεύτερη επιλογή ήταν τα επεισόδια από το «Σόι σου», αν και σε επανάληψη, σαφής επιβεβαίωση του όρου «συνήθεια τηλεθέασης».

Το Σάββατο την τιμητική τους είχαν οι προτάσεις που παλιού ελληνικού σινεμά, όπως συμβαίνει τελευταίως, χάρη στις προτάσεις των σταθμών που τις εμπιστεύονται.

Την Κυριακή το πλασάρισμα επεισοδίων σειρών πρώτης μετάδοσης συνιστά- επίσης- σαφή ένδειξη, ότι υπάρχει μερίδα τηλεθεατών που αναζητά και πριμοδοτεί κινήσεις σταθμών για τοποθέτηση σειρών μυθοπλασίας στη βραδινή ζώνη της  συγκεκριμένης ημέρας.

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