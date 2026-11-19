Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) μια 61χρονη γυναίκα, με τις Αρχές να διερευνούν υπόθεση ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι την ξυλοκόπησε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, ο ίδιος ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και ότι εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο της 61χρονης.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η γυναίκα έφερε εκτεταμένους μώλωπες από χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Συνελήφθη ο 63χρονος – Σε εξέλιξη η έρευνα

Λίγο μετά τις 04:00 έφτασε στο διαμέρισμα ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα στην κατοικία, ενώ, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, παρέμεινε στο σημείο δίνοντας κατάθεση στους αστυνομικούς.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως φερόμενη ανθρωποκτονία σε πλαίσιο

Διαβάστε επίσης

Ντροπιαστικό περιστατικό: Αστυνομικοί εγκατέλειψαν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και κρύφτηκαν στα χωράφια (Video)

«Με χτύπησε με γκλοπ στο κεφάλι» – Η μαρτυρία της φοιτήτριας που δέχθηκε επίθεση από αστυνομικό στην πορεία για το Πολυτεχνείο

Ηλεία: Ζευγάρι πούλησε το νεογέννητο μωρό του για να αγοράσει αυτοκίνητο – Πώς έπεσε στα χέρια των αρχών