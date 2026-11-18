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Υπόθεση παράνομης υιοθεσίας αποκαλύφθηκε στην Ηλεία από τους αστυνομικούς Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μια οικογένεια Ρομά από την περιοχή του Λαμπετίου, φέρεται να πούλησε το παιδί της τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του, για να αγοράσει με τα χρήματα ένα… αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ilialive.gr, η γυναίκα γέννησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Τρείς ημέρες αργότερα στις 8 του μήνα, η 42χρονη έλαβε εξιτήριο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο και κατόπιν προσυνεννόησης, η οικογένεια πούλησε το βρέφος, σε ένα πιο νεαρό ζευγάρι, επίσης Ρομά, από τα Λαστέικα Πύργου, που όμως ζει στον Ασπρόπυργο, έναντι του ποσού των 3500 ευρώ.

Με τα χρήματα οι βιολογικοί γονείς αγόρασαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Η υπόθεση, που ερευνούσε η αστυνομία, έφτασε στην εξιχνίασή της όταν η «ανάδοχη» οικογένεια βρέθηκε στην Ηλεία μαζί με το παιδί. Στις 17 Νοεμβρίου συνέλαβαν τόσο τους βιολογικούς γονείς του παιδιού όσο και τους ανάδοχους, για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Το παιδάκι το παρέλαβαν οι αστυνομικοί και μεταφέρθηκε για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου.

Με ποινικό παρελθόν οι βιολογικοί γονείς

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο πατέρας του βρέφους είναι γνωστός ποινικός με διαβόητο προσωνύμιο, ενώ και η μητέρα έχει παρελθόν με τις Αρχές.

Ο πατέρας έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε ληστείες και κλοπές, ενώ έχει αποδράσει δύο φορές μια από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και μια από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Την πρώτη φορά εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από δύο ημέρες, ενώ τη δεύτερη σε κοντινή απόσταση μετά από λίγη ώρα.

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