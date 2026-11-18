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«Τα τελευταία χρόνια εργαστήκαμε σκληρά, συστηματικά και πάντοτε σε συνεργασία με τις Ενώσεις των δημοσιογράφων και τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης και «ξεπαγώσαμε» μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είχαν μείνει για πάρα πολλά χρόνια σε εκκρεμότητα.

Πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στήριξης της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας, των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, η καθιέρωση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, οι πολύ μεγάλες αλλαγές στη διαφήμιση, που οδήγησαν στο να βγαίνουν προγράμματα επιχορήγησης με απόλυτη διαφάνεια και να μένει στο τέλος κάτι που για εμένα αποτελεί πολύ σημαντική παρακαταθήκη, για την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και όλη την ομάδα που έχω την τιμή να συνεργάζομαι, ότι στο εξής σε όλα αυτά θα βγαίνουν αντικειμενικά και χωρίς να μπορεί ο εκάστοτε υφυπουργός για τα Μέσα, να κάνει την οποιαδήποτε δική του επιλογή. Απόδειξη το τελευταίο πρόγραμμα που βγήκε για όλα τα Μέσα Ενημέρωσης» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής «Ελληνική Οικονομία: Η νέα αρχιτεκτονική»

«Είναι το γεγονός ότι, πλέον, έχουμε μία δημόσια τηλεόραση, η οποία σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες, όπως ο δείκτης του Reuters, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα, σταθερά στις πρώτες δύο θέσεις τα τελευταία χρόνια Μέσα Ενημέρωσης της χώρας, το ERTNEWS και δεν θυμίζει εποχές, όπου αποτελούσε το «δεκανίκι» κυβερνήσεων, εικόνες που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, αλλά και όλες αυτές οι αλλαγές στα περιφερειακά Μέσα και οσονούπω και στα ραδιόφωνα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ευημερία, χωρίς ισχυρή παραγωγική οικονομία. Και δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική κοινωνική πολιτική, χωρίς δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Επίσης, ανέφερε ότι η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται, η ανεργία έχει υποχωρήσει και μάλιστα σε ποσοστά ρεκόρ της τελευταίας εικοσαετίας, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, και η χώρα μας έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. «Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ακολουθεί πτωτική πορεία, ενώ η πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής που έχει συντελεστεί» είπε υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, είναι η παραγωγικότητα.

«Να περάσουμε από μια οικονομία που στηρίζεται κυρίως στην ανάκαμψη και στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, σε μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερη προστιθέμενη αξία. Που παράγει περισσότερα και καλύτερα προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες. Που ενσωματώνει την καινοτομία, ενισχύει τις εξαγωγές και μπορεί να ανταγωνιστεί με αξιώσεις στις διεθνείς αγορές» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και οι υποδομές και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Επιπλέον, αναφερόμενος στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε «ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάτι, ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη παραγωγή, περισσότερες εξαγωγές, περισσότερη καινοτομία και υψηλότερη παραγωγικότητα».

«Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών. Μόνο που η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν γίνεται με συνθήματα, ούτε με την επιστροφή σε λογικές που δοκιμάστηκαν και κόστισαν ακριβά στη χώρα. Απαιτεί επενδύσεις, δημοσιονομική σταθερότητα, ισχυρούς θεσμούς και ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Γιατί το πραγματικό δίλημμα δεν είναι αν θα επιλέξουμε την ανάπτυξη ή την κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Είναι αν θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε και τα δύο ή αν θα διακινδυνεύσουμε όσα με κόπο κατακτήσαμε, επιστρέφοντας σε πολιτικές που υπόσχονταν περισσότερα από όσα μπορούσαν να προσφέρουν» τόνισε.

«Η πιο ουσιαστική και διαρκής ενίσχυση του εισοδήματος θα προέλθει από μια οικονομία που παράγει περισσότερο, δημιουργεί καλύτερες δουλειές και επιτρέπει στους μισθούς να αυξάνονται με σταθερό, αλλά και βιώσιμο τρόπο» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε «Θέλουμε μια Ελλάδα που θα πληρώνει καλύτερους μισθούς επειδή παράγει περισσότερα, όχι επειδή δανείζεται περισσότερα. Αυτή είναι η ουσία της νέας οικονομικής αρχιτεκτονικής. Και είναι, ταυτόχρονα, ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Γιατί πραγματική κοινωνική κινητικότητα σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του ή τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε, θα έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει, να εργαστεί, να δημιουργήσει και να προχωρήσει με βάση τις ικανότητες και την προσπάθειά του» συμπλήρωσε.

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