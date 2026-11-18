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Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία για τον αστυνομικό που χτύπησε με γκλοπ 22χρονη διαδηλώτρια στη χθεσινή συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο.

Η κοπέλα περιέγραψε ότι οι αστυνομικοί έτρεχαν κατά πάνω άλλου διαδηλωτή. «Περπατούσα στην Αλεξάνδρας και έβλεπα έναν άνθρωπο μπροστά μου… Έτρεχε ένας αστυνόνομος από την ομάδα ΜΑΤ κατά πάνω του να τον χτυπήσει και εκείνη την στιγμή εγώ πέφτω κάτω στην άσφαλτο, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια εξήγησε ότι ο αστυνομικός σε ανύποπτο χρόνο τη χτύπησε με γκλοπ. «Το χτύπημα ήρθε από ένα γκλοπ στο κεφάλι μου από πίσω, εγώ δεν είδα κάποιον να με πλησιάζει, βρήκα δυνάμεις να σηκωθώ και ύστερα περπάτησα μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο».

«Ήμουν πολύ τυχερή, τα άτομα που με βοήθησαν δε μπορώ να τα ονοματίσω, δεν έχω τρόπο να επικοινωνήσω μαζί τους, ήταν περαστικοί. Ήταν πολύ βοηθητικοί, έμειναν μαζί μου για όσο το χρειαζόμουν, και τους ευχαριστώ δημοσίως.», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία».

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