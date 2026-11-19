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Επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» και στο Οικονομικό Κέντρο του Ριάντ, με μεγάλο αριθμό πυραύλων κρουζ, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης. Την είδηση γνωστοποίησε την Τετάρτη, 18/11, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχιά Σαρί.

Νωρίτερα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανανέωσε την προειδοποίησή του προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν, εφιστώντας την προσοχή στους κινδύνους από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε την έκκληση για «αυξημένη επαγρύπνηση», επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη προειδοποίηση που είχε εκδώσει τον Οκτώβριο.

Η σύσταση έγινε μετά την ανακοίνωση του Μπαχρέιν ότι απέκρουσε νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, αλλά και την ενημέρωση από το Ριάντ, το οποίο αποτελεί συχνό στόχο των Χούθι, ότι αναχαίτισε την ίδια ημέρα δύο πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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