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Η ιστορική τριμερής συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Πέμπτη (19/11), επισκιάζει τη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στην κινεζική πόλη Σενζέν. Η εικόνα των τριών ηγετών μαζί στέλνει ένα ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα, την ώρα που οι σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων δοκιμάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία και τις εμπορικές αντιπαραθέσεις.

Η πρώτη ημέρα της συνόδου, την Τετάρτη (18/11), ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις των συμμετεχόντων. Ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου και της πολυμερούς συνεργασίας, ενώ ο Πούτιν εξαπέλυσε επίθεση κατά της Δύσης. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έφτασε στην Κίνα επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διεθνή του εικόνα, παρά τις πρόσφατες πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

BREAKING: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 President Trump, Russian President Putin and Chinese President Xi Jinping greet each other. pic.twitter.com/02fvP4V8nJ — BRICS News (@BRICSinfo) November 18, 2026

Η θερμή υποδοχή Τραμπ και το μήνυμα του Σι

Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε προσωπικά τον Τραμπ στο αεροδρόμιο, με μια ασυνήθιστα θερμή αγκαλιά, παρά τους νέους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Αργότερα, οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας αντάλλαξαν χειραψία παρουσία του Σι, πριν φωτογραφηθούν μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping shared a cheek-to-cheek hug in a rare airport welcome in Shenzhen.



Both leaders are set to meet Russia’s Vladimir Putin later in the week for an unprecedented summit. https://t.co/sileAS8yZi pic.twitter.com/WqpzNfuPtl — Bloomberg (@business) November 18, 2026

Η κοινή φωτογραφία αποτέλεσε από μόνη της διπλωματική δοκιμασία, καθώς ενδεχόμενες αντιρρήσεις του Καναδά και της Αυστραλίας να σταθούν δίπλα στον Πούτιν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παραμερίστηκαν από σεβασμό προς τη διοργανώτρια χώρα.

Στην κεντρική ομιλία του, ο Σι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει έλλειψη αναπτυξιακής δυναμικής, ενώ ο μονομερισμός και ο προστατευτισμός ενισχύονται. Ζήτησε την υπεράσπιση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την ελευθερία των συναλλαγών και των επενδύσεων και τη σταθερότητα των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού.

Στο επίσημο δείπνο υποδοχής αναφέρθηκε επίσης στο ευρύτερο σχέδιο συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις της Πέμπτης θα επικεντρωθούν στο αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, στην ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας και στη διεύρυνση της πρακτικής συνεργασίας.

Αντίθετα, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις δυτικές δυνάμεις «πρώην ηγεμόνες», μίλησε για «ταπεινωτική παρακμή» της Ευρώπης και υποστήριξε ότι οι κυρώσεις δεν αποδίδουν πλέον.

Τι διακυβεύεται στην τριμερή συνάντηση

Η συνάντηση στη Σενζέν φέρνει στο ίδιο τραπέζι τρεις δυνάμεις με ανταγωνιστικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες κυριαρχίας στις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές τους. Η απουσία μικρότερων κρατών από τις συνομιλίες προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, όπου ενδεχόμενες συνεννοήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τις περιφερειακές ισορροπίες.

Ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι στην ατζέντα ενδέχεται να βρεθούν τα πυρηνικά όπλα, το Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σημαντικές διπλωματικές τομές.

Η προσέγγισή του απέναντι στους δύο ηγέτες προκαλεί επικρίσεις στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή στάση της Ουάσινγκτον απέναντι σε αυταρχικούς ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος συχνά εκφράζει προσωπικό θαυμασμό για τον Σι και τον Πούτιν, ενώ εμφανίζεται περισσότερο επικριτικός απέναντι σε συμμάχους της χώρας του.

Πριν αναχωρήσει για την Ασία, μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Πούτιν επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση στην Ουκρανία και θα μπορούσε να είναι «πολύ πιο σκληρός», παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμάχων.

Παράλληλα, απέφυγε να συγκρουστεί δημόσια με το Πεκίνο για υπόθεση κατασκοπείας που συνδέεται με προηγμένους ημιαγωγούς, εξηγώντας ότι δεν επιθυμούσε να προσβάλει την Κίνα λίγο πριν από την επίσκεψή του.

Η στάση αυτή επαναφέρει το ερώτημα πού τελειώνει η αναγκαία διπλωματική επικοινωνία και πού αρχίζει η πολιτική κατευνασμού.

Οι επικρίσεις για τον Τραμπ και η σημασία του διαλόγου

Οι επικριτές του Αμερικανού προέδρου θεωρούν ότι δίνει υπερβολική έμφαση στις εντυπωσιακές εικόνες και στην προσωπική κολακεία, χωρίς αντίστοιχα διπλωματικά αποτελέσματα. Επικαλούνται τις συναντήσεις του με τον Σι, τον Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την πρώτη του θητεία, οι οποίες δεν οδήγησαν σε ουσιαστικές συμφωνίες.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα, Νίκολας Μπερνς, διερωτήθηκε στο CNN κατά πόσο η τριμερής εξυπηρετεί τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ προσφέρει πολιτική διέξοδο στον Πούτιν, ο οποίος έχει απομονωθεί διεθνώς εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Επέκρινε επίσης τους επαίνους του προς τον Σι, τον οποίο χαρακτήρισε αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ιδιαίτερη μεταχείριση του Πούτιν προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα, δεδομένου ότι η Ρωσία υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας σε πολλούς τομείς, με βασική εξαίρεση το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ, παρακάμπτοντας κυρώσεις, ενώ προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο στη σύνοδο της G20, που προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο στο γήπεδο γκολφ του στο Μαϊάμι.

Υπάρχει, πάντως, και διαφορετική εκτίμηση. Η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ουκρανία, η Ταϊβάν και η Μέση Ανατολή ή ακόμη και σε ενδεχόμενη κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στο Διάστημα.

Η διπλωματία με αντιπάλους δεν αποτελεί πρωτοτυπία του Τραμπ. Ο Τζον Κένεντι είχε υπερασπιστεί τις διαπραγματεύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους του Ψυχρού Πολέμου, ενώ ο Ρόναλντ Ρέιγκαν είχε πραγματοποιήσει προσεκτικά προετοιμασμένες συνόδους με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Αντίστοιχα, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε επιδιώξει προσέγγιση με το Ιράν και την Κούβα, παρά τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει η Χίλαρι Κλίντον κατά την προεκλογική αναμέτρηση του 2008. Το 2016 επισκέφθηκε την Αβάνα, συμμετέχοντας και σε τελετή κατάθεσης στεφάνου στο μνημείο του Χοσέ Μαρτί, παρουσία του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Υπουργών της Κούβας, Σαλβαδόρ Σάντσες Μέσα. Ο Τραμπ ανέτρεψε αργότερα τα ανοίγματα της κυβέρνησης Ομπάμα.

Ο Λάιλ Γκόλντσταϊν, επικεφαλής του προγράμματος Ασίας στο ερευνητικό κέντρο Defense Priorities και της πρωτοβουλίας για την Κίνα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, αναγνωρίζει ότι τέτοιες σύνοδοι συχνά παράγουν περισσότερες εικόνες παρά αποτελέσματα. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η προσωπική σχέση Τραμπ – Σι μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε μια ξαφνική κρίση, όπως ένα ναυτικό επεισόδιο στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Θεωρεί επίσης ότι η επανάληψη τριμερών συναντήσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν σταθερό μηχανισμό διαλόγου.

Η Κίνα απέναντι σε έναν πολιτικά αποδυναμωμένο Τραμπ

Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις αμερικανοκινεζικές σχέσεις. Ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη και στους προηγμένους ημιαγωγούς αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατιωτική και στρατηγική σημασία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και υπόθεση που αφορά τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, για τον οποίο δημοσιεύματα αναφέρουν προσωπική σχέση με στέλεχος που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούσαν πιθανή συνεργάτιδα της Κίνας. Ο Τραμπ υποβάθμισε τις σχετικές αναφορές, παρότι η υπόθεση αναδεικνύει τις ανησυχίες για κινεζική διείσδυση στον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, κάλεσε τον Τραμπ να αξιοποιήσει την προσωπική του σχέση με τον Σι για να καταστήσει σαφή τα όρια της αμερικανικής ανοχής και τις συνέπειες ενδεχόμενων κινεζικών ενεργειών.

Την ίδια στιγμή, το αποτέλεσμα των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών έχει αποδυναμώσει πολιτικά τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επιδιώκει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει διεθνή επιρροή.

Η διαφορά πολιτικού ορίζοντα μεταξύ των τριών ηγετών είναι καθοριστική. Ο Σι και ο Πούτιν μπορούν να προσβλέπουν σε πολυετή παραμονή στην εξουσία, ενώ η θητεία του Τραμπ ολοκληρώνεται το 2029.

Το Πεκίνο ενδέχεται συνεπώς να επιλέξει μια στρατηγική αναμονής, προσβλέποντας σε πιθανή αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Αντίστοιχα, ο Πούτιν μπορεί να θεωρεί ότι θα εξασφαλίσει ευνοϊκότερη συμφωνία για την Ουκρανία με τον Τραμπ παρά με έναν μελλοντικό πρόεδρο.

Ο Στιβ Τσανγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Κίνας του Πανεπιστημίου SOAS στο Λονδίνο, εκτίμησε στο CNN ότι οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται την αποδυνάμωση του Τραμπ, τόσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές όσο και εξαιτίας των πρόσφατων τεχνολογικών υποθέσεων. Αυτό, όπως σημείωσε, μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική αυτοπεποίθηση του Πεκίνου.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο Σι θα αποφύγει οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Στο διπλωματικό σκηνικό προστίθεται και η πιθανότητα συνάντησης του Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Οι προηγούμενες επαφές τους είχαν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, χωρίς όμως να ανακόψουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, η οποία διαθέτει πλέον περισσότερα όπλα και πυραύλους.

Για τον Σι, η σύνοδος αποτελεί ευκαιρία να παρουσιάσει την Κίνα ως κεντρικό παράγοντα της παγκόσμιας διπλωματίας. Για τον Τραμπ, αντίθετα, το ζητούμενο είναι να μετατρέψει την προσωπική διπλωματία σε απτά αποτελέσματα, χωρίς να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν ερήμην των υπολοίπων.

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