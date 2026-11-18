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Την αντίδρασή του Τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρη Τζήμητρα, προκάλεσε η είδηση ότι κλιμάκιο του FBI βρίσκεται στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Τζήμητρας, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση που έχει τηρήσει απέναντι στην υπόθεση και της ζητά να απαιτήσει άμεσα διευκρινίσεις από τις αμερικανικές Αρχές.

Αναλυτικά η δήλωση του Τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρη Τζήμητρα

«Η έρευνα του FBI στην Ελλάδα για τα πεπραγμένα Γκιλφόιλ εκθέτει την κυβέρνηση για την στάση της

Η δημοσιογραφική αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία βρίσκεται στην Αθήνα κλιμάκιο του FBI προκειμένου να διερευνήσει τα πεπραγμένα της θητείας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκθέτει για άλλη μία φορά την κυβέρνηση η οποία ακολούθησε την γραμμή “δεν τρέχει και τίποτε”.

Αν είναι έτσι, η έρευνα του FBI για ζητήματα οικονομικών σκανδάλων που αφορούν την πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη σκιά συνολικά στις δραστηριότητες της στη χώρα μας, οι οποίες και πρέπει να διαλευκανθούν και να διερευνηθούν.

Είναι, ωστόσο, άξιο απορίας το γεγονός ότι ενώ οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές ζητούν να διερευνηθούν τα πεπραγμένα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει την παραμικρή διευκρίνιση και απλώς προσπαθεί να υποβαθμίσει το ζήτημα.

Αυτό δεν παραπέμπει σε κράτος που σέβεται τον εαυτό του. Και γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση να απαιτήσει άμεσα διευκρινίσεις για την έρευνα των αμερικανικών Αρχών».

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