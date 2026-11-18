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Νέες κυρώσεις σε βάρος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρώντας να περιορίσουν τις πηγές χρηματοδότησης του φιλοϊρανικού κινήματος και να εντείνουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Τα αμερικανικά μέτρα επεκτείνονται και σε πρόσωπα που φέρονται να συμμετέχουν σε δίκτυο λαθρεμπορίου χρυσού και παράνομης διακίνησης χρημάτων.

Οι καταγγελίες για τη φιλανθρωπική οργάνωση

Ανακοινώνοντας τις κυρώσεις, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, διαμήνυσε ότι «οι απόπειρες του ιρανικού καθεστώτος να υπονομεύσουν την κυριαρχία του Λιβάνου μέσω πληρεξουσίων τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ δεν θα γίνουν ανεκτές».

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τα νέα μέτρα αναδεικνύουν την προσπάθεια της Χεζμπολάχ να εμφανίζεται ως φορέας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ παράλληλα αυξάνουν την πίεση στα παράνομα δίκτυα μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η οργάνωση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ένωση Wa Ta’awanu, η οποία παρουσιάζεται ως φιλανθρωπικός και ανθρωπιστικός φορέας, παρέχοντας τρόφιμα, στέγη και ιατρική περίθαλψη σε ευάλωτους πληθυσμούς. Η δράση της επικεντρώνεται κυρίως στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σε περιοχές που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, κατηγόρησε την οργάνωση ότι χρησιμοποιεί την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας στον νότιο Λίβανο ως κάλυψη για τη μεταφορά μελών της Χεζμπολάχ και την αποθήκευση όπλων που ανήκουν στο κίνημα.

Στο στόχαστρο και δίκτυο λαθρεμπορίου χρυσού

Οι αμερικανικές κυρώσεις δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ένωση. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης μέτρα εναντίον μελών ενός δικτύου λαθρεμπορίου χρυσού και παράνομης διακίνησης χρημάτων, το οποίο δραστηριοποιείται με βάση τον Λίβανο και την Τουρκία.

Κατά την Ουάσινγκτον, το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να βρίσκεται υπό τη διεύθυνση της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, αποτελώντας μέρος των μηχανισμών που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της οργάνωσης.

Η πίεση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Η νέα παρέμβαση των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση, έχοντας αποδυναμωθεί έπειτα από δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ από το 2023.

Παρά τις απώλειες που έχει υποστεί, η οργάνωση εξακολουθεί να αρνείται να συμμορφωθεί με το σχέδιο αφοπλισμού της που έχουν υιοθετήσει οι αρχές του Λιβάνου.

Η σχετική απόφαση έχει ληφθεί υπό έντονες διεθνείς πιέσεις, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιδιώκουν τον περιορισμό της στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος της Χεζμπολάχ στη χώρα.

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