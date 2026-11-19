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Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο του 2026, με τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Παράλληλα, ο όμιλος ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική του θέση, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες για την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε μεγάλες υποδομές.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,45 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 23,6%, φτάνοντας τα 573,4 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους, τα οποία ανήλθαν σε 171,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,3%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του τρίτου τριμήνου, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 47%, στα 1,35 δισ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 48%, στα 217 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 89 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του τομέα παραχωρήσεων, ο οποίος αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 63% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Τα έσοδα ανήλθαν σε 552,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,7%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 35,3%, στα 361,8 εκατ. ευρώ.

Η αυξημένη κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους συνέβαλε στη βελτίωση των επιδόσεων. Οι διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% στην Αττική Οδό, 1,3% στην Εγνατία Οδό και 5,6% στην Κεντρική Οδό, ενώ στην Ολυμπία Οδό η άνοδος έφτασε το 8,8%.

Στον κατασκευαστικό τομέα, η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 44,2%, με το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων να διαμορφώνεται στα 7,1 δισ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων των έργων προς υπογραφή, το συνολικό χαρτοφυλάκιο φτάνει τα 8,5 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας σημαντική ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

Από το συνολικό ανεκτέλεστο, περίπου το 80% αφορά έργα ιδίων επενδύσεων και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων, ενώ το 88% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Επενδύσεις και χρηματοδότηση

Στον ενεργειακό τομέα, η παραγωγή της μονάδας του Ήρωνα αυξήθηκε κατά 12,6%, στις 1,36 TWh, ενώ η νέα μονάδα της Κομοτηνής παρήγαγε 2,39 TWh. Η εταιρεία ΗΡΩΝ διατήρησε μερίδιο 10% στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επενδυτικές δαπάνες του εννεαμήνου ανήλθαν σε 407 εκατ. ευρώ, με κεφάλαια να κατευθύνονται, μεταξύ άλλων, στην Εγνατία Οδό, τον ΒΟΑΚ και την απόκτηση συμμετοχής 12,8% στην ΕΥΔΑΠ.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η έκδοση επταετούς ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,75%, που συγκέντρωσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ.

Μετά την έκδοση, τα συνολικά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώνονται σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων έργων, περιορίστηκε στα 3,98 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή ρευστότητα και το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και κατασκευών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, με επίκεντρο τις μεγάλες υποδομές και τις επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης.

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