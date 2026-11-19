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Ολοκληρώνεται αύριο, η δημόσια προσφορά μετοχών της ΜΕΤΚΑ, με την εταιρεία να εισέρχεται στην τελική ευθεία για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανταπόκριση των επενδυτών και στην τελική τιμή διάθεσης, η οποία θα καθοριστεί εντός του εύρους των 10 έως 11,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η χρηματιστηριακή διαδικασία έχει στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις σημαντικές κινήσεις της ελληνικής κεφαλαιαγοράς κατά το τελευταίο διάστημα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου τη δημόσια προσφορά νέων και υφιστάμενων μετοχών, καθώς και την εισαγωγή έως 125.236.000 μετοχών της ΜΕΤΚΑ στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται αύριο, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν η οριστική τιμή διάθεσης, το τελικό μέγεθος της προσφοράς και η κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών.

Επόμενος σημαντικός σταθμός είναι η 26η Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η αρχική προσφορά περιλαμβάνει έως 30 εκατομμύρια μετοχές, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια είναι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και 5 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές που θα διαθέσει ο πωλητής μέτοχος.

Με βάση το καθορισμένο εύρος τιμής, η εταιρεία μπορεί να αντλήσει ακαθάριστα κεφάλαια από 250 έως 287,5 εκατ. ευρώ, εφόσον διατεθεί το σύνολο των νέων μετοχών. Τα έσοδα από τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών θα κατευθυνθούν στον πωλητή μέτοχο.

Η προσφορά έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται ταυτόχρονα στην ελληνική και τη διεθνή επενδυτική αγορά. Συγκεκριμένα, έως 15 εκατομμύρια μετοχές προορίζονται αρχικά για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχος αριθμός θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Παράλληλα, ο πωλητής μέτοχος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το μέγεθος της προσφοράς, διαθέτοντας έως 5 εκατομμύρια επιπλέον υφιστάμενες μετοχές. Εφόσον ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα, ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών μπορεί να φτάσει τα 35 εκατομμύρια.

Στη διαδικασία συμμετέχουν μεγάλοι τραπεζικοί και χρηματιστηριακοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η Εθνική Τράπεζα, η Πειραιώς, η Eurobank, η AXIA Ventures, η Ambrosia Capital και η Euroxx.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για την αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ από την επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα, η εισαγωγή της δημιουργεί νέα δεδομένα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων.

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