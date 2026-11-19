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Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω αναμένεται να εκδικαστεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026 η υπόθεση ενός Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του στη Ρόδο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2022 και χρειάστηκαν περισσότερα από 4 χρόνια για να φτάσει στο ακροατήριο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου για 2 κακουργήματα: κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου και γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού,

Οι κατηγορίες

Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν μέσα στην οικογενειακή κατοικία στη Ρόδο, τον Μάρτιο του 2022 όταν η κόρη του κατηγορούμενου, γεννημένη το 2006, ήταν τότε 15 ετών.

Κατά την κατηγορία, ο πατέρας την προσέγγισε σε 2 περιπτώσεις και της ζήτησε να ξαπλώσει δίπλα του στον καναπέ. Όταν εκείνη αρνήθηκε, φέρεται να την ακινητοποίησε, να την άγγιξε κάτω από τα ρούχα της και να προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Η ανήλικη αντέδρασε, έκλαψε και εξέφρασε με σαφήνεια την άρνησή της.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέχισε, εκμεταλλευόμενος τη σωματική του υπεροχή. Η κατηγορία κάνει λόγο για συμπεριφορά που επαναλήφθηκε.

Η αποκάλυψη

Στις 30 Μαρτίου 2022 εργαζόμενη στο κυλικείο Λυκείου της Ρόδου ενημέρωσε την υποδιευθύντρια ότι η μαθήτρια της είχε εκμυστηρευτεί πως «βιάστηκε από τον πατέρα της» 10 ημέρες νωρίτερα.

Η μαθήτρια, κλαίγοντας, φέρεται να επανέλαβε τα ίδια και στην υποδιευθύντρια και ζήτησε να μην επιστρέψει στο σπίτι της. Την επομένη, 31 Μαρτίου 2022, ο διευθυντής του σχολείου υπέβαλε αναφορά και την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Η ανήλικη εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο, στην οποία φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα καταγγέλλει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκεί τοποθέτησε το πρώτο συμβάν στον Δεκέμβριο του 2021, ενώ στην κατάθεσή της στην Ασφάλεια αναφέρθηκε στον Μάρτιο του 2022. Η παραπομπή αφορά τις πράξεις του Μαρτίου 2022.

Οι μαρτυρίες που «καίνε» τον πατέρα και η στάση της μητέρας

Στην έρευνα κατέθεσαν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της οικογένειας. Συγγενής της ανήλικης φέρεται να κατέθεσε ότι είχε υποψίες για σεξουαλική κακοποίησή της από τον πατέρα της. Κατέθεσε επίσης ένας άνδρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε φλερτάρει με τη δική του κόρη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Διαφορετική ήταν η θέση της μητέρας. Η ίδια κατέθεσε ότι δεν πιστεύει πως τελέστηκε πράξη κακοποίησης σε βάρος της κόρης της.

Παρά τη θέση της μητέρας, κρίθηκε ότι η ανήλικη διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο αν παρέμενε στο ίδιο περιβάλλον.

Με εισαγγελική διάταξη απομακρύνθηκε άμεσα από την οικία της και τοποθετήθηκε προσωρινά στο σπίτι συγγενικού της προσώπου.

Το σκεπτικό ήταν ότι οι γονείς δεν μπορούσαν να την προστατεύσουν και ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν ακατάλληλες για ένα παιδί στην εφηβεία.

Με την ίδια διάταξη απαγορεύτηκε κάθε επικοινωνία του πατέρα με την κόρη του.

Τον Αύγουστο του 2022 η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού και αιμομιξία.

Με το παραπεμπτικό βούλευμα, που έγινε γνωστό τον Ιούλιο του 2025, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου και σε γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι η κόρη του είχε υποστεί έντονο σχολικό εκφοβισμό σε σχολείο άλλης περιοχής της Ελλάδας, όπου οι συμμαθητές της, όπως είπε, την αντιμετώπιζαν ως «ξένο σώμα». Αυτό, κατά τον ίδιο, επιβάρυνε τον ψυχισμό της και εκδηλώθηκε με έντονα σημάδια κατάθλιψης.

Η οικογένεια μετακόμισε αργότερα στη Ρόδο. Εκεί, σύμφωνα με τον πατέρα, η ανήλικη έδειχνε να βελτιώνεται έως και περίπου 18 μήνες πριν από την κατάθεσή του, οπότε άρχισε να νιώθει μόνη και χωρίς φίλους.

Τον Δεκέμβριο του 2021 ο ίδιος διαπίστωσε, όπως ισχυρίζεται, ότι η κόρη του είχε σχέση με μεγαλύτερο άνδρα. Παραδέχθηκε ότι έχασε την ψυχραιμία του και της μίλησε άσχημα. Στη δική του αποδοκιμασία για τη σχέση αυτή αποδίδει ενδεχομένως και την καταγγελία.

Την καταγγελία τη χαρακτηρίζει ψευδή. Υποστηρίζει ότι τα λεγόμενα της κόρης του είναι υπερβολικά, στερούνται αληθοφάνειας και αναιρούνται από την κατάθεση της ίδιας, από την κατάθεση της μητέρας της και από μαρτυρίες ανθρώπων που γνωρίζουν την οικογένεια. Επικαλείται ακόμη συνομιλίες που είχε η ανήλικη την επίμαχη περίοδο με 18χρονη ανιψιά του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συνομιλίες αυτές, κατά την άποψή του, δεν συνάδουν με όσα εκείνη καταγγέλλει.

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