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Την τρίτη διαδοχική νίκη στην Euroleague θα προσπαθήσει να πάρει απόψε (21:15, Novasports Prime) ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.

H εντός έδρας ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα κατά τη 10η αγωνιστική, έγινε… μάθημα στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που έβγαλαν αντίδραση και πήραν αυτό που ήθελαν, παρά τις πολλές απουσίες, απέναντι στην Ντουμπάι και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο τρόπος που ήρθε η νίκη απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ, στη Λεμεσό, μετά δηλαδή το απίστευτο τρίποντο του Βεζένκοφ στη λήξη της κανονικής διάρκειας και το τρίποντο του Τζόσεφ στην εκπνοή της παράτασης, γέμισε αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της «μάχης» με τη «βασίλισσα».

Με ρεκόρ 9-3 ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα με μοναδική συγκάτοικο τη Βαλένθια. Η αντίπαλός του, Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ρεκόρ 7-5 και στην Αθήνα ταξίδεψε με υψηλό κίνητρο να δυσαρεστήσει τον Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας, την ομάδα δηλαδή που της στέρησε τον τίτλο – θα ήταν ο 12ος – μέσα στο Telekom Center Athens, στον τελικό του περσινού φάιναλ φορ, τον περασμένο Μάιο.

Ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν και η τιμωρία του έληξε από τη νύχτα της νίκης επί της Ντουμπάι, ο Μπαρτζώκας κρίνει πως δεν έχει προπονηθεί όπως πρέπει. «Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το ’χω ξαναπεί εκατό φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ να προπονηθεί όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας. Δηλαδή θέλω να είμαι σαφής,» δήλωσε συγκεκριμένα ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι και συγκεκριμένα από κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας. Η απουσία του στοίχησε στον Ολυμπιακό στον αγώνα της GBL με τον Άρη, ενώ παρ’ ολίγον να στοιχίσει και κόντρα στη Μακάμπι, όταν οι δύο σέντερ που αγωνίστηκαν, οι Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς είχαν από… μηδέν ριμπάουντ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει την κορυφαία επίθεση στη διοργάνωση αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας 96,8 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι 6ος σε παραγωγικότητα με 89,2 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Η «ερυθρόλευκη» άμυνα, όμως… αν λειτουργήσει, μπορεί να χαλάσει το παιχνίδι των παικτών του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης δέχεται 7,6 λιγότερους πόντους μέσο όρο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, οι Μαδριλένοι δέχονται 89,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ ο Ολυμπιακός 81,9.

Η σύγκριση των ποσοστών ευστοχίας σε τρίποντα και βολές ευνοούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Ολυμπιακός είναι πιο εύστοχος από την ισπανική ομάδα στα σουτ δύο πόντων.

Το σίγουρο είναι πως στη SUNEL Arena θα διεξαχθεί μία «μάχη γιγάντων», απέναντι σε δύο ομάδες που βρίσκονται διαρκώς στα φάιλαν φορ της Euroleague. Μία «μάχη» ανάμεσα στον Πρωταθλητή Ευρώπης και την πολυνίκη της Euroleague με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης.

Τον αγώνα Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης θα διευθύνουν οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

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