Εθνική Ελλάδας: Μετράει αντίστροφα για το μεγάλο ματς με τη Γερμανία – Στην γεμάτη Τούμπα για τη διατήρηση του αήττητου

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Μπορεί το 2-2 με την Ολλανδία να «πάγωσε» κάπως το κλίμα γύρω από την Εθνική Ελλάδας, η οποία βρέθηκε να προηγείται των «οράνιε» με 2-0 αλλά το ότι μετά από τρεις αγωνιστικές η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει 7 βαθμούς σε αυτόν τον όμιλο δείχνει πως δεν είναι ώρα για γκρίνιες. Και ειδικά ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης.

Η Εθνική υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία μόλις μια εβδομάδα μετά τον θρίαμβό της στο Άουγκσπουργκ σε ένα παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν είναι. Το ματς θα γίνει την Κυριακή (4/10, 21:45), στο γήπεδο της Τούμπας, για την 4η αγωνιστική του ομίλου της ελληνικής ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Η προετοιμασία της ελληνικής ομάδας συνεχίστηκε την Παρασκευή (2/10) με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Όσοι αγωνίστικαν κόντρα στην Ολλανδία ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι διεθνείς προπονήθηκαν κανονικά, συνεχίζοντας την προετοιμασία ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία.

Να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα της προπόνησης της Παρασκευής δεν συμμετείχε ο Δημήτρης Πέλκας, που ενσωματώθηκε αργότερα με την αποστολή στο ξενοδοχείο και θα προπονηθεί με τους υπόλοιπους διεθνείς το Σάββατο (3/10).

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:15.

Λίγο αργότερα, στις 19:00, οι διεθνείς θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τη Γερμανία, αυτή τη φορά στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας.

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