Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα – Τι υποστήριξε ο δράστης (video)

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στις 40 Εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 31χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μια 25χρονη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα.

Όπως αναφέρει το ThessPost.gr, οι δύο δεν είναι ζευγάρι και η 25χρονη φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει.

Η 25χρονη τραυματίστηκε και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από άνδρες της ομάδας Ζ, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι δύο έχουν συλληφθεί, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

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