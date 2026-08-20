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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

20.08.2026 06:15

Ιδανικό σκηνικό για διακοπές και ταξίδια, αλλά με θερμό κύμα προ των πυλών: Ο Αύγουστος μας το φύλαγε για το τέλος 

20.08.2026 06:15
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Εκεί που φαινόταν πως γλιτώσαμε τα δύσκολα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Αύγουστος ετοιμάζεται να δείξει το πιο θερμό του πρόσωπο λίγο πριν αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Σταδιακή και αισθητή άνοδο αναμένεται να σημειώσει η θερμοκρασία τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς θερμές αέριες μάζες προερχόμενες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής κινούνται σταδιακά προς την περιοχή μας και θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Το θερμόμετρο προβλέπεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύματος έντονης ζέστης που φαίνεται πως θα έχει αρκετές ημέρες διάρκεια — κάτι που θα αποσαφηνιστεί πλήρως με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.  

Παρά την άνοδο του υδραργύρου, οι καιρικές συνθήκες διαμορφώνονται πραγματικά ιδανικές για τους ταξιδιώτες της περιόδου, αλλά και για όσους απολαμβάνουν ήδη τις διακοπές τους, ειδικά στη νησιωτική χώρα. Τα μελτέμια, αν και υπαρκτά, διατηρούνται σε απόλυτα φυσιολογικές και διαχειρίσιμες εντάσεις, χωρίς να προκαλούν το παραμικρό πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ή στις θαλάσσιες δραστηριότητες.  

Πιο αναλυτικά σήμερα Πέμπτη, 

Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και ηλιόλουστος σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή σύντομοι όμβροι στα ορεινά τμήματα. Παράλληλα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.  

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους στα δυτικά και τα ηπειρωτικά να κυμαίνεται από 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα διατηρηθούν μέτριοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, προσφέροντας την απαραίτητη δροσιά στα νησιά χωρίς να δημιουργούν αναταραχή στις θάλασσες.  

Στην ηπειρωτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές του εσωτερικού θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λόγω της ευεργετικής επίδρασης του μελτεμιού, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας πολύ ευχάριστες συνθήκες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.  

Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα αληθινά θερμό αυγουστιάτικο φινάλε, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις διακοπές σας με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, αλλά και με την απαραίτητη προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες που έρχονται!

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