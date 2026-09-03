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03.09.2026 08:31

Ο Καλίν, η συνάντηση με Μητσοτάκη και οι ήπιοι τόνοι

03.09.2026 08:31
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credit: AP

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Τελικά, ο πρώην αντ’ αυτού του Ερντογάν και νυν επικεφαλής της διαβόητης ΜΙΤ, της μυστικής αστυνομίας της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, δεν περιορίστηκε σε εθιμοτυπική συνάντηση στην Αθήνα με τον επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά είχε κι άλλες συναντήσεις.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς, στον ΣΚΑΪ, ο Καλίν έκανε… πέρασμα και από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου και μάλλον συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο – λένε οι πληροφορίες – συζήτησε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Α. Παπαχελά, ο Καλίν «είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος. Έχει χειριστεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολλά χρόνια […] και καταλαβαίνω ότι σε καμία περίπτωση δεν μετέφερε κάποιο μήνυμα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια απειλή ή κάποιο τελεσίγραφο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήθελε, να μειώσει την ένταση και να κατεβάσει τόνους».

Ακόμα κι έτσι, πάντως, η επίσκεψή του έχει τη δική της – μεγάλη – βαρύτητα, δεδομένης της συγκυρίας…

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