«Κάηκε» τελείως ο Βανς: Έρχεται το τέλος του κόσμου, ο Αντίχριστος περπατά ανάμεσά μας (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε podcast ότι επιδιώκει να επιτελεί το έργο του Θεού, αδιαφορώντας αν αυτό οδηγήσει στη συντέλεια του κόσμου.

Ο ίδιος εξέφρασε προβληματισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας ορισμένες εφαρμογές της ως πνευματικά σκοτεινές και αντίθετες προς την ανθρώπινη φύση.

Παράλληλα, ο Βανς υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τους χριστιανούς με την ανάρτηση φωτογραφίας που τον απεικόνιζε ως Ιησού.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος διευκρίνισε ότι ο Τραμπ διαθέτει χιούμορ και δεν επιχείρησε να χλευάσει τα θεία, αποδίδοντας την κίνηση σε διάθεση για πλάκα.

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Σε κυριολεκτικό παραλήρημα επιδόθηεκ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος δήλωσε ότι «επιτελεί όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο του Θεού» και ότι δεν έχει πρόβλημα «αν αυτό οδηγήσει στη συντέλεια του κόσμου», η οποία, σύμφωνα με τον Guardian, «πλησιάζει».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε podcast με τον Μπράις Κρόφορντ, έναν 22χρονο ευαγγελικό παρουσιαστή με πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube και βίντεο με εντυπωσιακούς τίτλους, όπως «Κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στη πιο επικίνδυνη γειτονιά του Σικάγου» και «Συζήτηση με έναν “ομοφυλόφιλο” πάστορα».

Μιλώντας για τη χριστιανική εσχατολογία, ότι ο κόσμος, όπως τον γνωρίζει η ανθρωπότητα, θα τελειώσει κάποια μέρα, ο Βανς είπε: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς; Δεν ξέρω. Αν και με συναρπάζει αυτό το θέμα, πιστεύω ότι το να εστιάζουμε υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό», είπε, προσθέτοντας ότι αν το έργο του «οδηγήσει στους έσχατους καιρούς, είναι εντάξει, και αν αυτό οδηγήσει στο… να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο που θα ευημερεί και θα επιβιώσει για πολύ καιρό μετά την αποχώρησή μου, αυτό είναι επίσης υπέροχο».

Ο Βανς, ο οποίος δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ένα πνευματικό αυτοβιογραφικό βιβλίο σχετικά με τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό, δήλωσε: «Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσεις να υιοθετήσεις μια στάση του τύπου: ίσως πλησιάζει το τέλος του κόσμου, στην πραγματικότητα πλησιάζει, το μόνο ερώτημα είναι αν θα έρθει σε χιλιάδες χρόνια από τώρα ή σε λίγους μήνες».

Σημείωσε ακόμη: «Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να νιώθω ότι δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας» και αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός γνωστού του που τη χρησιμοποιεί ως σύμβουλο γάμου, κάτι που χαρακτήρισε ως «κάπως σατανικό». Σχολίασε χαρακτηριστικά: «Όταν αποκόπτεις εντελώς τον άνθρωπο από το κοινωνικό στοιχείο για το οποίο ο Θεός μας δημιούργησε… αυτό είναι πολύ κακό».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε βρεθεί ποτέ σε ένα περιβάλλον που ήταν «πνευματικά σκοτεινό», ο Βανς είπε ότι «έχω συμμετάσχει σε συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπου συζητούνται διάφορα θέματα, και όταν κάποιος λέει κάτι ή κάνει μια παρατήρηση, νιώθω μια αίσθηση σκοταδιού γύρω από αυτό». «Αυτό ενεργοποιεί κάθε πνευματικό συναγερμό στο σώμα μου», πρόσθεσε.

Ο Βανς υπερασπίστηκε επίσης την αμφιλεγόμενη απεικόνιση του Ντόναλντ Τραμπ ως Ιησού σε μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη – και η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε – την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει νωρίτερα φέτος, κάτι που, όπως είπε ο Κρόφορντ, «με αναστάτωσε».

«Ο πρόεδρος δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανέναν. Προφανώς, αγαπά τους χριστιανούς… Είχε πράγματι σκοπό ο Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει ένα meme που τον παρουσίαζε ως Θεό; Όχι. Ο πρόεδρος έχει χιούμορ. Δεν ήθελε να χλευάσει ή να μιμηθεί τον Θεό. Απλώς δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι άνθρωπος που είναι πολύ άνετος και διαχυτικός με τους άλλους και ότι συχνά κάνει πλάκες, ακόμη και λίγο χοντροκομμένες.

Μετά την οργή των χριστιανών υποστηρικτών του, ο Τραμπ διέγραψε τη φωτογραφία και επέμεινε ότι στη φωτογραφία «υποτίθεται ότι ήμουν εγώ ως γιατρός που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα».

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