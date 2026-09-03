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03.09.2026 09:51

Μαρία Ηλιάκη: «Φέτος δεν θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά – Έχω μια άρνηση» (Video)

03.09.2026 09:51
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Λίγο ακόμα καλοκαίρι θα ήθελε η Μαρία Ηλιάκη η οποία μέσα από ένα βίντεο στα social media εξομολογήθηκε ότι της είναι δύσκολο να διαχειριστεί την επιστροφή στις υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι ούτε στη δουλειά δεν θέλει να πάει, ούτε όμως και να ξεκινήσουν τα σχολεία, επισημαίνοντας ότι την αγχώνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κόρη της φέτος θα πάει στο νηπιαγωγείο.

«Καλημέρα. Τι κάνετε; Πέστε να με φάτε. Εγώ για κάποιο λόγο φέτος δε θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά. Και το πιο περίεργο, δε θέλω να ξεκινήσω ούτε τα σχολεία. Μάλλον έχω περάσει καλά με την Κατερίνα το καλοκαίρι και δεν θέλω να την αποχωριστώ. Μάλλον έχω άγχος που θα πάει νηπιαγωγείο και προσπαθώ να το διαχειριστώ. Για κάποιο λόγο έχω μια άρνηση. Το μόνο που μ’ αρέσει φέτος το φθινόπωρο είναι τα φουτεράκια. Αυτή η μόδα με τα Birkenstock τα χειμωνιάτικα. Που θα βάλω έτσι ένα τζιν γιατί μου έχει λείψει. Αυτά. Μέχρι εκεί το θέλω το φθινόπωρο για φέτος. Κατά τα άλλα θέλω να μην έρθει καθόλου, καθόλου, καθόλου, καθόλου» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Ηλιάκη θα βρίσκεται και τη φετινή σεζόν στο «Νωρίς-Νωρίς» της ΕΡΤ1 μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη, μ ετην εκπομπή να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 στις 06:45.

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 11:43
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