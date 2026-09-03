ΔΕΘ: Τι ζητά η αγορά – «Μπόνους» στους συνεπείς, μειώσεις φόρων, κατάργηση τεκμηρίων και ελαφρύνσεις για ακίνητα

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Με μια μεγάλη λίστα φορολογικών εκκρεμοτήτων και επιβαρύνσεων προσέρχονται οι εκπρόσωποι της αγοράς στη συζήτηση ενόψει ΔΕΘ, ζητώντας αυτή τη φορά οι ελαφρύνσεις να μην είναι οριζόντιες, αλλά να συνδέονται με τη φορολογική συνέπεια, τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο υπόμνημα της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής Φορέων της Αγοράς προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο «φορολογικού προφίλ» για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η λογική είναι απλή: όποιος πληρώνει εγκαίρως τους φόρους του, δεν δημιουργεί ληξιπρόθεσμα χρέη, επενδύει, προσλαμβάνει προσωπικό και επανεπενδύει τα κέρδη του να έχει χειροπιαστό όφελος και όχι απλώς να θεωρείται… καλός φορολογούμενος.

Τι θα κερδίζουν οι συνεπείς

Το προτεινόμενο σύστημα προβλέπει ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της επιχείρησης θα μπορούν να «ξεκλειδώνουν» φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, η απουσία σοβαρών παραβάσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και οι επενδύσεις, οι νέες προσλήψεις και ο ψηφιακός ή πράσινος μετασχηματισμός θα συνυπολογίζονται στο φορολογικό προφίλ.

Τα ανταλλάγματα θα μπορούσαν να είναι μικρότερη προκαταβολή φόρου, ταχύτερες επιστροφές και πρόσθετα κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών.

Έτσι, για παράδειγμα, μια βιοτεχνία που αυξάνει τους εργαζομένους της από 40 σε 46, αγοράζει νέο εξοπλισμό και ταυτόχρονα είναι συνεπής απέναντι στην Εφορία θα μπορούσε να πληρώνει χαμηλότερη προκαταβολή και να αποκτά πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις.

Από τον εταιρικό φόρο μέχρι τα τεκμήρια

Η λίστα των αιτημάτων είναι μεγάλη και αγγίζει σχεδόν όλα τα βασικά φορολογικά μέτωπα των επιχειρήσεων.

Οι φορείς προτείνουν μείωση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, στοχευμένη μείωση της προκαταβολής φόρου και πλήρη ή σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με προτεραιότητα στα υποκαταστήματα.

Ζητούν επίσης μείωση του μη μισθολογικού κόστους και επέκταση του χρόνου μέσα στον οποίο οι φορολογικές ζημιές μπορούν να συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στο στόχαστρο βρίσκεται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, για το οποίο προτείνεται είτε κατάργηση είτε ουσιαστική αναμόρφωση.

Στο ίδιο πακέτο μπαίνει η σταδιακή κατάργηση των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και η επανεξέταση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις καθυστερήσεις των επιστροφών φόρου, που στερούν ρευστότητα από επιχειρήσεις.

Η πρόταση προβλέπει ταχύτερη επιστροφή των χρημάτων, αλλά και αυτόματη καταβολή τόκου όταν το Δημόσιο καθυστερεί, ώστε το κόστος της αναμονής να μην επιβαρύνει μόνο τον φορολογούμενο.

Παράλληλα ζητούνται μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για όσους υποβάλλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους και εξοφλούν έως τις 31 Ιουλίου, καθώς και ισχυρότερα κίνητρα για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις και επανεπένδυση κερδών.

Στο πακέτο και τα ακίνητα

Οι προτάσεις φτάνουν και στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Η αγορά ζητά αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων, εκσυγχρονισμό του πλαισίου για την ακίνητη περιουσία και παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Στο τραπέζι μπαίνει επίσης η παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις, ενώ προτείνεται αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σίτισης από 6 σε 8 ευρώ.

Το κρίσιμο, βέβαια, είναι πόσα από όλα αυτά μπορούν να χωρέσουν στον δημοσιονομικό σχεδιασμό. Τα υπομνήματα πριν από κάθε ΔΕΘ παραδοσιακά είναι γεμάτα φορολογικά αιτήματα. Αυτή τη φορά, όμως, η αγορά επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι μια διαφορετική αρχή: ο συνεπής φορολογούμενος να έχει μετρήσιμο οικονομικό όφελος από τη συνέπειά του και όχι μόνο περισσότερες υποχρεώσεις.

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