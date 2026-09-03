Το SUV της Kia που πούλησε 42.365 αυτοκίνητα μέσα στον Αύγουστο – Όλες οι τιμές στην Ελλάδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το SUV της Kia κατέγραψε 42.365 πωλήσεις εκτός Κορέας τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην γκάμα της εταιρείας. Στην Ελλάδα προσφέρεται με βενζίνη, ήπια υβριδικό diesel και Full Hybrid σύστημα 239 ίππων, με τις τιμές να ξεκινούν από 30.990 ευρώ.

Σε μια αγορά όπου τα SUV αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού, ορισμένα μοντέλα ξεχωρίζουν και με τους αριθμούς τους. Το Kia Sportage είναι ένα από αυτά, καθώς παρέμεινε το μοντέλο με τις περισσότερες παγκόσμιες πωλήσεις για την κορεατική εταιρεία τον Αύγουστο του 2026. Το ενδιαφέρον για τον Έλληνα αγοραστή βρίσκεται στην ποικιλία των επιλογών.

Το Sportage δεν περιορίζεται σε ένα σύστημα κίνησης ή σε μια ακριβή εξοπλιστική έκδοση. Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια, προσθιοκίνητες και τετρακίνητες επιλογές, αλλά και δύο διαφορετικές μορφές υβριδικής τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Σε πόση απόσταση τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο

Αγορά αυτοκινήτου με μετρητά, δάνειο ή leasing: Τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής

Τα πέντε φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα με τουλάχιστον 100 ίππους – Τιμές από 15.950 ευρώ