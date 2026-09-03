Δέσποινα Βανδή: «Ο χρόνος που αφιέρωσα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει»

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Στη σχέση που έχει αναπτύξει με τα δύο -ενήλικα πια- παιδιά της αναφέρθηκε η Δέσποινα Βανδή, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος που αφιέρωσε προκειμένου να τα μεγαλώσει, είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Espresso, με αφορμή την επικείμενη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, η τραγουδίστρια τόνισε ότι απολαμβάνει τη στενή σχέση που διατηρεί τόσο με τον γιο όσο και την κόρη της, θαυμάζοντας πλέον δυο συγκροτημένα παιδιά με αξίες.

«Έχω υπέροχη σχέση με τα παιδιά μου και νιώθω πως όλος ο χρόνος που τους αφιέρωσα μέχρι να μεγαλώσουν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί και οι δύο. Δεν ήταν εύκολο, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μάνα. Ήμουν από πάνω τους σε κάθε στιγμή. Είχα μόνο μια μικρή βοήθεια για να μπορώ να κοιμάμαι τα πρωινά. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος ήταν αφιερωμένος σε αυτά. Σήμερα θαυμάζω δύο συγκροτημένα παιδιά, με υπέροχο ψυχικό κόσμο και με αξίες» τόνισε.

Ερωτηθείσα αν η αναγνωρισιμότητα τής κόστισε σε προσωπικό επίπεδο, η Δέσποινα Βανδή επισημαίκνει ότι αυτή μπορε’ί να φέρει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στη ζωή κάποιου, με την ίδια να επιλέγει να εστιάζει στο καλό.

«Το «κόστισε» είναι βαριά λέξη. Μόνο την αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο γενναιόδωρα. Από κει και πέρα, η δημοφιλία έχει και κάποιες αρνητικές στιγμές, αλλά αυτό συμβαίνει και ισχύει για όλους. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό και να εστιάζεις στο καλό» είπε χαρακτηριστικά.

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