Νορθ Γουέστ: Αντιδράσεις κατά της Κιμ Καρντάσιαν για την εμφάνιση της 13χρονης κόρης της – «Κρίμα για το παιδί, κακή ανατροφή» (Video)

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Με «νέα μύτη» εμφανίστηκε σε βίντεο στο TikTok, η 13χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, Νορθ, με πλήθος χρηστών της δημοφιλούς πλατφόρμας να στρέφονται κατά της μητέρας της για λάθος πρότυπα και έλλειψη ορίων.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον κοινό λογαριασμό της Καρντάσιαν και της κόρης της στο TikTok, η Νορθ χορεύει και κάνει lip sync στο τραγούδι «SOS» της Ριάνα, με πολλούς να εστιάζουν στο γεγονός ότι η 13χρονη φαίνεται να έχει αλλάξει οπτικά το σχήμα της μύτης της.

Kim Kardashian fans despair as daughter North West, 13, appears with different-looking nose on TikTok https://t.co/EWW7jiaMkP — Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2026

«Κρίμα για το παιδί που επηρεάστηκε από συγγενείς της ώστε να πιστεύει ότι το πρόσωπό της δεν είναι αρκετά όμορφο όπως είναι. Κακή ανατροφή» έγραψε ένας κάποιος.

«Με ενοχλεί πολύ που κάνει contouring στην όμορφη μύτη της. Τι συμβαίνει εδώ;» είπε κάποιος άλλος.

«Τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση και όρια. Μπορούν να κάνουν όσα λάθη θέλουν όταν ενηλικιωθούν. Αλλά προς το παρόν, η Νορθ χρειάζεται γονείς που είναι παρόντες και τη στηρίζουν» τόνισε ένας τρίτος. «Είναι κυριολεκτικά. Παιδί» συμπλήρωσε κάποιος άλλος.

Άλλοι είπαν ότι πρόκειται για μακιγιάζ σε μια ηλικία τόσο μικρή, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για φίλτρο. Σε κάθε περίπτωση, όλοι εστίασαν στο ότι είναι ένα μικρό παιδί που με αυτό τον τρόπο του μαθαίνουν στην ουσία να μην του αρέσει η εμφάνισή του.

«Μοιάζει να είναι φίλτρο. Παρουσιάζει συνεχώς παραμορφώσεις στο βίντεο και μερικές φορές μπορείς να δεις το πρόσωπό της κάτω από το ψεύτικο», «εξακολουθεί να επηρεάζει την εικόνα που έχει ένας νέος άνθρωπος για τον εαυτό του» ανέφεραν κάποιοι άλλοι.

Σημειώνεται ότι η Νορθ είναι το πρώτο παιδί της Κιμ Καρντάσιαν και του ράπερ Κάνιε Γουέστ. Οι δυο τους υποδέχτηκαν την κόρη τους τον Ιούνιο του 2013, ενώ αργότερα απέκτησαν ακόμη τρία παιδιά, τον Σεντ, την Σικάγο και τον Ψαλμ.

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