Ηλίας Παλιουδάκης: «Ένας καλός πνευματικός μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από έναν ψυχολόγο»

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Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διάφορες δυσκολίες στη ζωή του μίλησε ο Ηλίας Παλιουδάκης, αναφερόμενος στη σχέση του με την πίστη αλλά και τον σημαντικό ρόλο που έχει για εκείνον να μιλά με τον πνευματικό του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», με αφορμή τη συναυλία του στο Βεάκειο Θέατρο, ο γνωστός ερμηνευτής τόνισε ότι ουδέποτε έχει πει «γιατί σε μένα» σε στιγμές μεγάλες δοκιμασίας, επισημαίνοντας ότι αυτές έρχονται στον καθένα για κάποιον λόγο.

«Δεν έχει πει ποτέ “γιατί σε μένα”. Και αν μπορεί κάποια στιγμή να πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό μου, έχω ζητήσει συγχώρεση. Οι δοκιμασίες είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτές, όμως πιστεύω ότι έρχονται για κάποιον λόγο. Ξέρω ότι Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από εμάς, που πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα μόνο ανθρώπινα και λειτουργούμε με επιπολαιότητα» τόνισε, αποκαλύπτοντας οι συζητήσεις που κάνει με τον πνευματικό του είναι πιο βοηθητικές απ’ ότι αν μιλούσε σε ψυχολόγο.

«Δεν είμαι θρησκόληπτος, αλλά έχω πνευματικό. Θεωρώ ότι αν ο κάθε άνθρωπος γνώριζε πραγματικά τη σημασία που μπορεί να έχει ένας πνευματικός στη ζωή του, θα είχε έναν. Για μένα ένας καλός πνευματικός μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από έναν ψυχολόγο ή ακόμη και από τον καλύτερό σου φίλο. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορείς να ανοίξεις την ψυχή σου και να νιώσεις ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκεσαι πιο κοντά στον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ψυχή του ανθρώπου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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