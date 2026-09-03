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03.09.2026 09:04

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα

03.09.2026 09:04
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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Άνδρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις περίπου στις 7:30, στην περιοχή Συνέτι και καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και δύο ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού από αέρος.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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