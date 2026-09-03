Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Άνδρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις περίπου στις 7:30, στην περιοχή Συνέτι και καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και δύο ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού από αέρος.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Συνέτι Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

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