Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Άνδρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις περίπου στις 7:30, στην περιοχή Συνέτι και καίει χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και δύο ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού από αέρος.
Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
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