Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του – Παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (3/9/2026) γύρω στις 06:15 αφού άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του αφού παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Για την ανάσυρση του άνδρα από τον προαστιακό στην Κόρινθο άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε διάφορες περιοχές – Σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Αττική

Φωτιά στη Φλώρινα: Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Εκκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή

Καιρός: Μπήκε αίθρια ο Σεπτέμβρης – Φθινοπωρινή ανατροπή σήμερα, καλοκαιρινή την Κυριακή