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03.09.2026 08:08

Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του – Παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

03.09.2026 08:08
proastiakos new

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (3/9/2026) γύρω στις 06:15 αφού άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του αφού παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Για την ανάσυρση του άνδρα από τον προαστιακό στην Κόρινθο άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2026.

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